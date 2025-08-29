ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Американски компании търсят партньорство с Христо ...

19-годишният шофьор, убил трима в заведение в Разград, е карал с над 90 км/ч

19-годишният шофьор, убил трима в заведение в Разград, е карал с над 90 км/ч, когато се е врязал в уличното заведение, където мъжете били седнали на маса. Това установило разследването за катастрофата.

Близките на един от загиналите, заедно с техните адвокати, ще получат достъп до материалите от разследването.

В момента 19-годишният шофьор е под домашен арест.

Вследствие на удара на място загинаха трима мъже на 64, 62 и 58 години.

Последният е гражданин на Северна Македония, постоянно пребиваващ чужденец в България, пише бТВ.

Водачът е изпробван за алкохол и наркотични вещества, като пробите му са отрицателни.

Взета му е и проба от кръв и урина за химическо изследване. Автомобилът е собственост на баща му.

