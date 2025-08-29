ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Американски компании търсят партньорство с Христо ...

Пловдивчанин задигна пари и часовник от стаята на туристка в Хисаря

Извършителите са задържани. СНИМКА: Пиксабей

Друг си присвои торове от кооперация в Ръжево Конаре

Двама крадци са задържани от служители от Районното в Хисаря, съобщават от МВР. Около 11,30 ч. помощта им потърсила летовничка в града, от чиято стая били задигнати ръчен часовник, сребърно колие и пари. За броени минути разследващите влезли в следите на 43-годишен криминално проявен и осъждан пловдивчанин. Отнетите от него чужди вещи са намерени и иззети.

Половин час по-късно подобно усилено разследване било предприето по сигнал от земеделска кооперация в село Ръжево Конаре, от където били откраднати три чувала с растителен препарат за наторяване на обща стойност над 650 лева. Много скоро станала ясна самоличността на 40-годишния мъж, извършил посегателството с лекия си автомобил. По двата случая са образувани бързи производства.

