18-годишен пиян и без книжка катастрофира в Пловдив, опитал да избяга

24 часа Пловдив онлайн

2584
18-годишен е катастрофирал рано тази сутрин. Снимка: I see you КАТ Пловдив

Тестът с дрегер отчел около 1,4 промила алкохол

18-годишен пиян и неправоспособен водач предизвика катастрофа рано тази сутрин в Пловдив, а след нея се опитал и да избяга, съобщиха от МВР.

След 5 часа в полицията постъпил сигнал за лек автомобил „Сузуки", който се блъснал в оградни пана в зоната на кръгово движение край Водната палата. Насоченият към мястото автопатрул установил, че зад волана на колата бил 18-годишен пловдивчанин, който направил опит да напусне местопроизшествието.

Справка в регистрите на МВР показала, че младежът не притежава свидетелство за правоуправление на МПС, а тестът му с дрегер отчел наличие на алкохол около 1,4 промила.

Той е отведен за срок до 24 часа в полицейския арест.

