Пациентите с ТЕЛК вече могат да получават експертните си решения онлайн

ТЕЛК Снимка: Архив

Пациентите с трайно намалена работоспособност вече могат да получават експертните си решения от ТЕЛК по електронен път, съобщиха от "Информационно обслужване". Новата функционалност е част от Информационната система за контрол на медицинската експертиза и позволява автоматично получаване на документите чрез Системата за сигурно електронно връчване.

Условието е гражданите да имат електронен подпис и да са заявили желание за онлайн получаване.

До момента близо 2600 пациенти вече са използвали услугата, съобщава БНТ.

По думите на експерти от "Информационно обслужване" цифровизацията облекчава хората с увреждания и ускорява работата на лекарските комисии.

ТЕЛК Снимка: Архив

