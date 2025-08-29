ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Американски компании търсят партньорство с Христо ...

Катастрофа затрудни движението по пътя между Дупница и Благоевград при разклона за Кочериново

Движението по пътя между Дупница и Благоевград се осъществява в едната лента заради катастрофа. Снимка: Pixabay

Движението по пътя между Дупница и Благоевград при разклона за Кочериново се осъществява в една лента заради възникнало пътнотранспортно произшествие, съобщават от пресцентъра на Агенция „Пътна инфраструктура".

На главен път Е-79 при отклонението за Кочериново заради отнето предимство е станала катастрофа между два автомобила, каза за БТА говорителят на Областна дирекция на МВР Кюстендил Катя Табачка. Жена, която е пътувала в един от автомобилите, е закарана за преглед в болнично заведение в Благоевград, но е отказала хоспитализация.

Тестовете на водачите са отрицателни и ще бъде образувано досъдебно производство, допълни Табачка.

