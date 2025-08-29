ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Испания с най-доброто срещу България

Времето София 32° / 28°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/index.php/bulgaria/article/21193842 www.24chasa.bg

Два мъртви делфина изплуваха на плаж Иракли

1820
Два мъртви делфина изплуваха на плаж Иракли Снимка: 24 часа

Два мъртви делфна изплуваха на плаж Иракли, съобщи читател на "24 часа". 

Делфините са забелязан на брега около 13:30 ч. Единият делфин е бебе, което вече е започнало да се разлага. Вторият труп е на по-голям делфин, той е на около 100 метра от бебето. 

Морето е бурно и има вятър. Вероятно заради това бозайниците са били изхвърлени на брега.

Това не е първият случай на открит мъртъв делфин по Черноморието това лято. На 4 август делфин от вида Муткур изплува на плажа в Златни пясъци. 

Два дни по-късно бебе делфин изплува край Китен, а голям екземпляр беше открит край Лозенец. 

На 15 август край Шкорпиловци плажуващи забелязаха три трупа на делфини. 

Два мъртви делфина изплуваха на плаж Иракли
Мъртъв делфин изплува на плаж Иракли
Мъртъв делфин изплува на плаж Иракли
Мъртъв делфин изплува на плаж Иракли
Два мъртви делфина изплуваха на плаж Иракли
Мъртъв делфин изплува на плаж Иракли
Мъртъв делфин изплува на плаж Иракли
Мъртъв делфин изплува на плаж Иракли
Два мъртви делфина изплуваха на плаж Иракли
Мъртъв делфин изплува на плаж Иракли
Мъртъв делфин изплува на плаж Иракли
Мъртъв делфин изплува на плаж Иракли

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Регионални

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Завещание на седмицата: И по смърт в морето ли искаме да сме първи, както на пътя