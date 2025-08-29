Два мъртви делфина изплуваха на плаж Иракли

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Два мъртви делфна изплуваха на плаж Иракли, съобщи читател на "24 часа".

Делфините са забелязан на брега около 13:30 ч. Единият делфин е бебе, което вече е започнало да се разлага. Вторият труп е на по-голям делфин, той е на около 100 метра от бебето.

Морето е бурно и има вятър. Вероятно заради това бозайниците са били изхвърлени на брега.

Това не е първият случай на открит мъртъв делфин по Черноморието това лято. На 4 август делфин от вида Муткур изплува на плажа в Златни пясъци.

Два дни по-късно бебе делфин изплува край Китен, а голям екземпляр беше открит край Лозенец.

На 15 август край Шкорпиловци плажуващи забелязаха три трупа на делфини.