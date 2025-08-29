ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Военни помагат за гасенето на пожара в Национален парк „Рила“

Пожарът в Национален парк "Рила" се разраства

Екипаж от Военновъздушните сили с хеликоптер Ми-17 днес, 29 август, помага за потушаването на пожара, който възникна вчера в Национален парк „Рила". Вертолетът излетя в 11.45 ч. от авиобазата в Крумово и се насочи към засегнатия от огъня район, съобщиха от пресцентъра на министерството на отбраната. 

В помощ на огнеборците в гасителните действия днес участват и 20 военнослужещи с техника от Трето бригадно командване – Благоевград, от състава на Сухопътните войски.

Включването на военнослужещите е след постъпило искане от Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението" и по разпореждане на началника на обраната.

Пожарът в Национален парк "Рила" се разраства

