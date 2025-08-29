Асим Адемов: Този късометражен виц ме разби от смях - "Делегация от "Величие" в ООН

И аз обичам от време на време да си измислям вицове, но си признавам, че този виц на "Величие" ме разби и паднах от смях: "Делегация от "Величие" в ООН. Запознаваме международната общност с реалната обстановка в България..."

Това написа във фейсбук бившият евродепутат от ГЕРБ Асим Адемов. Коментарът му идва по повод публикация в профила Величие, че партията е в Организацията на обединените нации (ООН).

"Късометражен виц, с малко думи се предизвиква голям смях! Красиво, изящно словесно творчество!

Разкошен, изтънчен изказ, естетическо превъзходно издържано! Велико от "Величие!", коментира Адемов.

"При тази грациозност бих си позволил само да перифразирам една мъдрост на народа ни:

Не е смешен този, който става за смях, смешен е този, който му вярва на смешките. Но отвъд смеха, стоя на тръни каква ли резолюция на Съвета за сигурност на ООН ще последва, която може да взриви международната общност", завършва той.