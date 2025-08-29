Над 14 кг сексуални стимуланти задържаха в турски камион на границата със Сърбия

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

14,4 килограма сексуални стимуланти задържаха митническите служители от ТД Митница София на митнически пункт Калотина, съобщиха от Агенция "Митници".

Проверката е извършена на 22 август, когато митническите служители спрели за проверка турски товарен автомобил, пътуващ към Западна Европа. Шофьорът - турски гражданин, представил пред тях транзитна декларация и фактура за превозваната стока. При премминаване на рентгенов контрол били засечени съмнителни зони.

При последвалата физическа проверка на товара са установени недекларирани 14,4 кг хранителна добавка - стимулант за полова мощ марка, разпределени в 60 буркана, както и 60 кутии (1200 къса) цигари с чужд бандерол. Установено е, че контрабандните стоки са натоварени още при потеглянето на камиона от Турция.

Нелегалните стоки са задържани, работата по случая продължава.