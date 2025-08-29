Назначават оценителна експертиза за щетите, причинени от данъчната шефка в Търново

Под ръководството на Районна прокуратура – Велико Търново се извършва разследване във връзка със сигнал за противозаконно повреден автомобил, съобщиха официално от обвинението.

Досъдебното производство е образувано на 28.08.2025 г за това, че около 9.30 часа, на ул." Йоновка" в староперстолния град, противозаконно е била повредена чужда движима вещ - лек автомобил марка „Хюндай", собственост на търговско дружество. Щетите се изразяват в счупване на предно панорамно стъкло и заден десен стоп на лекия автомобил, с което са причинени вреди на неустановена стойност – престъпление по чл. 216 от НК.

В хода на разследването до момента е извършен оглед на лекия автомобил, установени са и са разпитани свидетели – очевидци, както и подалото сигнала лице - доставчик на стока от Елена. Предстои назначаването на съдебнооценителна експертиза, както и други следствени и оперативно-издирвателни действия.

След анализ и оценка на събраните доказателства ще се прецени следва ли да бъде привлечено лице към наказателна отговорност и по кой състав от НК.

В извършване на хулиганските действиа е разпозната данъчната шефка във Велико Търново Хрисимира Витанова. Действията й били след скандал за паркиран пред гаража й автомобил, доставял стока в съседен магазин.

Действията по разследването продължават под ръководството на Районна прокуратура – Велико Търново.