Испания с най-доброто срещу България

Шестима, сред които и деца, пострадаха при две катастрофи между Мездра и Ботевград

Пътят Мездра-Ботевград

Общо шестима души са пострадали при две катастрофи, станали на около 100 метра една от друга на пътя между Мездра и Ботевград, съобщиха за БТА от Областната дирекция на МВР – София.

Две деца са ранени при катастрофа между тир и лек автомобил. Те са откарани за преглед в лечебно заведение с фрактури на ръцете, а едното от децата има наранявания и по крака. За двете деца няма опасност за живота. Баща им също е пострадал и е прегледан в болнично заведение.

При челен удар между два леки автомобила трима души са пострадали в района на 177-ия километър на пътя между Мездра и Ботевград. Те са откарани за преглед в лечебно заведение.

Движението в района не е затруднено, съобщиха още от МВР.

