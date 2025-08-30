Жени Живкова отмени сватбата на голямата си дъщеря Людмила

Вместо на изискано празненство на плажа фамилията се събира за помен на Тодор Славков

“Болката е прекалено голяма за семейството.” Това казва една от най-добрите български дизайнерки - Евгения Живкова, която малко преди 40-ия ден от кончината на брат си Тодор Славков отмени сватбата на дъщеря си Людмила Стефанова.

Тази неделя семейството отново ще се събере на Централните софийски гробища, за да направи помен в православната традиция и панихида със специална трапеза за Тодор Славков. Той си отиде на 21 юли - датата, на която майка му Людмила Живкова умира.

Малък Тошко, както го наричаха, е положен до своя баща Иван Славков, в близост до гробовете на своя дядо Тодор Живков и на майка си Людмила. На поклонението не присъства единствената му дъщеря Катерина, която си взе сбогом с баща си малко преди официалната част.

“Тя бе в голям стрес”, казаха приятелки на момичето от Италианския лицей, който тя завърши през юни и дори бе избрана за Модна икона на абитуриентския бал.

След погребението Катето всеки ден ходеше на гроба на баща си в компанията на братовчедките си Людмила и Андреа. “Хората, които ме познават добре, знаят, че не обичам да се изказвам публично, но ако има някого, заради когото си заслужава да го направя – това беше той. Каквото и да кажа за него, ще бъде малко. Човек с огромно чувство за хумор и с още по-огромно сърце. Винаги беше до нас.

Смеехме се много заедно и си имахме свои шеги

дори когато останалите не ни разбираха. Ще ми липсва. Знам, че ме обичаше много, и аз него също. Днес осъзнах колко истински съм обичана от хората около мен и колко много любов има за семейството ми”, казва Андреа Стефанова, по-малката дъщеря на Жени Живкова. А голямата Людмила Стефанова допълва сестра си: “Той беше най-добрият вуйчо”.

Тодор Славков с двете момичета като малки - Людмила и Андреа. Тодор Славков с дъщеря си Катерина

И двете сестри обещават да са до Катето “до края на живота си”, за да ѝ помагат, както досега. Другият човек, на когото може да разчита дъщерята на покойния Тодор Славков, е бизнесменът Христо Крушарски, най-добрият приятел на баща ѝ. “Аз съм им казал - и на нея, и на моите деца, че докато имам и съм здрав, давам. Ще им помогна да влязат в живота. После те трябва да се грижат за мен”, споделя пред “24 часа” президентът на ФК “Локомотив” (Пловдив).

Днес Катерина е красива млада жена

Не само семейството на Жени Живкова ще помага на Катето да се адаптира към новата ситуация - да е без баща, а и нейната полусестра Ралица Пантева. Тя е дете на майка ѝ Силвия от връзката с покойния Поли Пантев. Ралица учи в Нидерландия, където засега е ясно, че ще продължи образованието си Катерина.

Като деца на Людмила Живкова от два различни брака Тодор и Жени израстват заедно в семейна среда на най-високия етаж на властта. Въпреки различните пътища в живота - тя по пътя на модата и политиката, а той - избрал бохемския живот и предприемачеството, двамата запазват дълбоката си приятелска връзка. Именно

Жени първа разбира за кончината на брат си

“Не мога да говоря, много сме разстроени всички. Не желаем да бъдем притеснявани от медиите”, каза тогава дизайнерката.

В началото на септември фамилията предвиждаше да вдигне тежка сватба на Людмила Стефанова в курорта Лозенец, като всичко бе уговорено предварително. По това време и първата внучка на Жени Живкова, кръстена на нея, ще навърши половин година. Тя е дете на Людмила и Владимир - мъжа, за когото щеше да се омъжи. Той е български милионер с бизнес в САЩ и Лондон.

За грандиозното събитие носителката на “Златна игла” бе ушила рокля на дъщеря си, кръстена на баба си Людмила Живкова.

Бъдещите младоженци бяха наели Малкия плаж пред заведението “Хасиенда”, както и целия клуб в Лозенец, а украсата бе избрана да е в италианския стил на филма “Мама Миа” с лампички и специални декорации, които трябваше да пристигнат от Лондон. Очакваха се близо 100 гости от 15 държави, като бяха поканени наследници на бивши соцвеличия и гости от известна фамилия от Люксембург.

Кумове на младото семейство и техни приятели от години щяха да станат Михаела Козанова от страна на Людмила и приятел на Владимир. Михаела е учила с Людмила в САЩ.

Владимир работи в английски международен хедж фонд и двамата с Людмила живеят в Лондон. Заради сватбата в Лозенец щяха да дойдат и негови колеги от Щатите.

Людмила Стефанова е завършила висшето си образование в частния университет “Прат” в Ню Йорк. Тя се дипломира като интериорен дизайнер. След като взема и магистратура, остава известно време в Америка, където се запознава с Владимир. После тя избира кариера в Европа.

Малко след това двамата се местят в Лондон, където правнучката на Тодор Живков става част от екипа дизайнери на една от най-прочутите фирми за архитектура и интериор в Обединеното кралство - Design Haus Liberty. Но

младата жена често се прибира у нас, за да вижда семейството си

Бременността ѝ не я спря да обикаля планините с бъдещия си мъж, с когото често може да бъдат забелязани и в тузарските зимни курорти да карат ски.

След раждането на бебето влюбените рядко пътуват в чужбина и предпочитат да живеят в България. Близките на Людмила споделят, че цяло лято тя ще е у нас с любимия си в семейната къща в село Лозенец, където фамилията ходи от години. С нея в момента през цялото време е по-малката ѝ сестра Андреа.

“Винаги съм се възхищавала на сестра ми. Майка ми искаше и двете да ни насочи към модата, защото имаме стабилна почва в това отношение, но сестра ми реши да се занимава с интериорен дизайн. Тя има много развито пространствено мислене, интересува се от архитектура, може тотално да преобрази както една сграда, така и само една отделна стая, докато аз завърших специалност “Мода” в институт “Марангони” в Лондон, който е част от Италианския институт “Марангони”, и ми харесва да се занимавам с мода”, споделя Андреа.

След като завърши, по-малката дъщеря на Жени се върна в България и тръгна по стъпките на майка си. Преди години тя дори представи своя собствена колекция с елегантни облекла на изискано ревю в София.