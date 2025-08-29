ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Испания с най-доброто срещу България

19 пияни и 8 с положителен тест за наркотици спипа МВР за ден

Дрегер. СНИМКА: Архив

15 692 моторни превозни средства са проверени в рамките на разпоредената специализирана полицейска операция за спазване на Закона за движението по пътищата. Извършен е контрол на 18 085 водачи и пътници.

Съставени са 4638 фиша и 684 акта за установени административни нарушения. Акцент в акцията е недопускане на управление от водачи, употребили алкохол, наркотични вещества и/или техни аналози, както и управление на МПС от неправоспособни шофьори.

В рамките на изминалия ден са установени общо 19 водачи, качили се зад волана след употреба на алкохол – 9 от тях са шофирали след употреба на алкохол от 0,5 до 1,2 промила, а други 10 - с над 1,2 на 1000, четирима са отказали тестване. Под въздействие на наркотични вещества или техни аналози са засечени да шофират 8, двама са отказали тестване.

