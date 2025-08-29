Два дни семеен спортен фестивал на открито с ушу, тайчи и пантомима

Сдружение Спортен клуб "Калагия" с председател и главен треньор Мария Неделчева организира двудневен „Спортен фестивал на открито". Той ще се проведе на 30 и 31 август (събота и неделя) и е посветен на бойните изкуства ушу и тайчи. Събитието се реализира по Програма "Спорт - 2025 г.", раздел "Ученически и масов спорт", съобщиха от пресцентъра на община Русе.

В събота от 17:30 до 20 часа в розариума в Парка на младежта организаторите предлагат разнообразни занимания под наслов "Спорт и здраве сред природата". Участниците ще имат възможност да се включат в упражнения за здраве, подходящи за всички желаещи; да наблюдават демонстрации на базови техники от ушу и да се насладят на демонстративни изпълнения на ушу и тайчи. Програмата включва и представяне на изкуството на пантомимата чрез специални етюди, както и различни игри, състезания и импровизации.

Вторият ден от фестивала ще предложи на русенци шоу на открито с техниките на бойните изкуства. Пред сградата на Община Русе от 18 часа започва видеопрограма на голям екран, която ще продължи до 18:30 часа. Кулминацията на събитието ще бъде атрактивният спектакъл от ушу, тайчи и пантомима, който ще се състои от 18:30 до 19:30 часа. В края на фестивала тържествено ще бъдат връчени грамоти и награди на индивидуални участници и на семействата, включили се в забавленията.

„Спортен фестивал на открито" е с вход свободен и обещава да съчетае в атрактивни забавления спортните умения, здравословния начин на живот и изкуството.