Над 23 000 лева бяха осигурени от бюджета на Община Нови пазар за 2025 г. за подмяна на старите над 40-годишни прозорци и врати, които бяха амортизирани и опасни за пациенти и персонала в Неврологично и Вътрешно отделение на болницата в града, съобщиха от общинска администрация.

"Сменена бе дограмата на 12 болнични стаи. На по-късен етап предвиждаме освежаване на всички стаи в двете отделения", заяви д-р Хамди Авджъ, началник на Второ нервно отделение в МБАЛ Шумен с адрес Нови пазар."Благодарим на Общината за заделените средства от местния бюджет. Така бяха подобрени битовите условия в двете отделения. С ръководството на Общината работим много добре и сме в много добра колаборация. Те винаги са откликвали на нашите нужди", добави лекарят. Той уточни, че с финансиране от Община Нови пазар миналата година бе закупен рентгенов апарат. А неотдавна бе закупена и апаратура за отделение "Физиотерапия".

Д-р Авджъ бе категоричен, че съвместните усилия от страна на общинска администрация и болницата ще продължат и занапред в посока осигуряване на подобрения.

Благодарение на усилията на ОП „Нови пазар“ в града вече имаме нова течаща чешма. Намира се преди завоя за паркинга пред поликлиниката, до оградата на лечебното заведение, на около 30 метра в посока изток.