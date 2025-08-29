ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Община Нови пазар финансира закупуването на дограма за болницата

Над 23 000 лева бяха осигурени от бюджета на Община Нови пазар за 2025 г. за подмяна на старите над 40-годишни прозорци и врати, които бяха амортизирани и опасни за пациенти и персонала в Неврологично и Вътрешно отделение на болницата в града, съобщиха от общинска администрация.

"Сменена бе дограмата на 12 болнични стаи. На по-късен етап предвиждаме освежаване на всички стаи в двете отделения", заяви д-р Хамди Авджъ, началник на Второ нервно отделение в МБАЛ Шумен с адрес Нови пазар."Благодарим на Общината за заделените средства от местния бюджет. Така бяха подобрени битовите условия в двете отделения. С ръководството на Общината работим много добре и сме в много добра колаборация. Те винаги са откликвали на нашите нужди", добави лекарят. Той уточни, че с финансиране от Община Нови пазар миналата година бе закупен рентгенов апарат. А неотдавна бе закупена и апаратура за отделение "Физиотерапия".

Д-р Авджъ бе категоричен, че съвместните усилия от страна на общинска администрация  и болницата ще продължат и занапред в посока осигуряване на подобрения.

Благодарение на усилията на ОП „Нови пазар“ в града вече имаме нова течаща чешма. Намира се преди завоя за паркинга пред поликлиниката, до оградата на лечебното заведение, на около 30 метра в посока изток.

