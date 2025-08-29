Борислав Гуцанов разпореди проверка в дома за хора с деменция в село Огнен

Екип на Агенцията за качеството на социалните услуги започна проверка в Дома за хора с деменция в карнобатското село Огнен, където снощи бяха обгазени двама полицаи, а възрастна жена почина в линейка напът за болницата. Инспекцията е по разпореждане на министъра на труда и социалната политика Борислав Гуцанов, съобщиха от ведомството.

Целта е да се установи дали персоналът на социалната услуга е спазил нормативните процедури за качество и дали е предприел необходимите мерки за осигуряване на безопасността на настанените в дома хора. Те са евакуирани и са в безопасност, обясниха от пресслужбата на социалното министерство.

Предприети са действия за уведомяване на техните близки, а Община Карнобат е осигурила изхранването на хората чрез домашен социален патронаж.

Тази сутрин от Областната дирекция на МВР в Бургас съобщиха, че инцидентът най-вероятно е възникнал от неизправно електрическо табло късно снощи. Пристигналите на място служители на вътрешното министерство са установили много силно задимяване в дома, но не и пожар. Домуващите там са настанени в карнобатската болница, за да прекарат нощта, а полицейските служители след медицински преглед са освободени за домашно лечение. Вероятно от инфаркт в линейката, извозваща домуващите към болницата, е починала 86-годишна жена от Бургас, допълниха от полицията.