Дигитализацията в археологията и приложение на съвременните подходи и инструменти в образованието и обучението

Приложението на съвременните информационни и комуникационни технологии и електрониката в археологията променя както технологиите на научните изследвания, така и подходите в образователния сектор. Дигиталната археология е приложението на информационните технологии и цифровите медии в археологията. Това включва използването на инструменти като бази данни, 3D модели, цифрова фотография, виртуална реалност и географски информационни системи. Дигиталната археология играе ключова роля в събирането, анализа и разпространението на данни, като подобрява изследването и опазването на археологически артефакти. Използването на цифрови технологии в археологическите изследвания позволява събирането на данни, без да се нарушават или унищожават археологическите обекти и културното наследство, също така се подпомага и запазването на археологическите данни.

Проектът по програма „Еразъм+“ DigiArcheoSpace (Съвременни инструменти за документиране и представяне на културното наследство в археологията) има за цел да модернизира висшето образование чрез предоставяне на образователни материали и съвременни инструменти за документиране и представяне на културното наследство в археологията (дигитална археология). Разработената рамка на компетентности, система за управление на обучението, филми, ръководствата и обучителни дейности целят да подобрят знанията и уменията на университетски преподаватели, архивисти и експерти, работещи в областта на дигитализацията на археологическото културно наследство, както и да помогнат на студентите в тази сфера на обучение.

Партньори по DigiArcheoSpace са Исторически музей Приморско (координатор), Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“, Университет Бартин /BARÜ/, Турция, Университет „Свети Кирил и Методий“ в Скопие (UKIM), Северна Македония, Института по етнология и фолклорни изследвания /IEF/, Хърватия и Студентско общество за компютърно изкуство /СОКИ/, България. Проектът се осъществява с подкрепата на програма „Еразъм+“ на Европейския съюз.

Рамката на компетентностите, с формулирани резултати от ученето, служи като основа за разработване на микро-единици (образователни модули), изградени върху подхода на микро-кредити. Единиците резултати от ученето се състоят от знания, умения и компетентности. Подходът с използването на микро-кредити е съвременна тенденция на структурирането на образователно съдържание на сравнително малки порции, изразяващи се в краткосрочно учене и удостоверяване на резултатите от това учене. Тази тенденция отговаря на съвременната динамика на пазара на труда. В Европа и по света по-кратките форми на образование/обучение, като микроквалификациите, се развиват бързо, в сравнение с традиционните квалификации.

Система за управление на ученето (Learning Management System) включва образователни модули, разработени чрез използване на подхода на микро-кредити, образователни видеа, примерни семинари, тестове за самооценка и други интерактивни ресурси. Платформата може да се използва както за самостоятелно учене, така и като инструмент за структурирано учене, включително във висшето образование.

Екран от Системата за управление на ученето (LMS)

Разработените образователни модули и филми са по теми, свързани с дигиталната археология:

Въведение в дигиталната археология- приложение в археологията и документирането;

Географски информационни системи, аерофотография и други съвременни методи;

2D и 3D моделиране и реконструкция и 3D сканиране, нискобюджетни подходи;

Анализ на археологически артефакти;

Онлайн бази данни в образователния процес по археология: фокус върху византийската сигилография;

Поддържане и популяризиране на дигитални ресурси.

Демонстрация, за целите на DigiArcheoSpace, на рентгенофлуоресцентен анализ (XRF) в Института по физикохимия при БАН

Демонстрация, за целите на DigiArcheoSpace, на рентгенов дифрактометър (XRD) в Института по физикохимия при БАН

В областта на 2D и 3D моделирането и 3D сканирането са коментирани и нискобюджетни технологии, приложими при малки и средни по мащаб организации. Нискобюджетната дигитализация е съвременна тенденция, свързана с поевтиняването на хардуера и софтуера за дигитализация и възможността малки организации да създават свои дигитализационни центрове. Нискобюджетните устройства, които често са и по-малки като габарити, позволяват мобилност и възможност устройството да отиде при артефакта, а не да се транспортира артефакта при устройството. Това намалява и рисковете от повреди на обекта при транспортирането.

Проектът DigiArcheoSpace провежда и редица обучения на преподаватели, експерти и студенти по прилагането на разработените продукти в областта на висшето образование. Освен в сферата на висшето образование, продуктите могат да се използват и в професионалното обучение и самостоятелното учене.