Концерт с оркестъра на МДТ ще е финал на майсторския клас на примата Красимира Стоянова

Със съвместен концерт с оркестъра на Музикално-драматичен театър „Константин Кисимов" във Велико Търново ще завърши третото международно издание на Майсторския клас по оперно пеене на световноизвестната оперна прима проф. Красимира Стоянова. Концертът с диригент маестро Георги Патриков ще се проведе на 10 септември от 19 часа в голяма зала на МДТ, съобщиха от трупата.

Майсторският клас се организира от Сдружение „Силания" и ще се проведе от 3 до 10 септември в Младежкия дом във Велико Търново. Участниците в него се избрани лично от Красимира Стоянова след като всички кандидати са изпратили видеозаписи със свои изпълнения. За корепетитор отново е поканена Вяра Шуперлиева, която е преподавател по пиано в университета „Моцартеум" в Залцбург, Австрия.

Красимира Стоянова е сред най-известните великотърновци по света. Тя е носител на множество награди и държавни отличия. Удостоена е и със званието „Камерзенгерин" от австрийския министър на образованието, изкуствата и културата, което е най-високата титла в Австрия, присъждана на оперни певци. Великотърновката е творец с ярка международна кариера, представяща българското певческо изкуство на най-престижните оперни и концертни зали и фестивали по света. Работи с най-големите диригенти на нашето време, сред които Рикардо Мути, Зубин Мета, Жорж Претр, Сър Колин Дейвис, Бернард Хайтинк, Марис Янсонс, Сейджи Озава, Мюнг-Вун Чунг, Франц Велзер-Мьост, Фабио Луизи, Даниеле Гати и др.