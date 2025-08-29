Днешният свят ни изправя пред четири взаимосвързани предизвикателства - климатичната криза, пропастта между поколенията, ограниченото участие на младите хора в публичния живот и усамотяване на възрастните хора. Младежките работници зад инициативата Co-Memo-S, осъществена с подкрепата на програма „Еразъм+“, си поставят амбициозната цел да отговорят едновременно на всички тези предизвикателства, като разработят иновативна и гъвкава програма за младежки работници.

Същността на проекта е сравнително проста, но притежава потенциал да промени статуквото и да събере младежите и възрастните хора заедно около темата за устойчивостта, като им даде възможност да споделят и съхраняват своите социо-екологични спомени и знания. Това означава не само да се събират истории за миналото като обичаи и традиции свързани с природата, протести свързани с околната среда, спомени от природни промени и бедствия, но и да се изграждат мостове, които могат да вдъхновят различните общности към действия за едно по-зелено и солидарно бъдеще.

Защо екологичните спомени са важни?

Френският философ Морис Халбвакс въвежда термина „колективна памет“, а по-късно историкът Пиер Нора говори за „места на паметта“, символи, обекти или събития, които пазят миналото живо. Co-Memo-S комбинира и надгражда тези идеи, като разглежда понятието „еко-спомени“, събития и практики, които оформят екологичната история на местните общности.

В България, както и в партньорските страни Унгария, Кипър, Испания и Румъния, тези спомени могат да бъдат протестите за опазване на природата, традиции, свързани със земята и сезоните, спомени от природни бедствия, драстични климатични промени в местността или истории за начина, по който общностите са съжителствали със заобикалящата ги среда в миналото.

Визуалният архив по проекта със събрани екологични спомени

Какво предлага Co-Memo-S?

Проектът Co-MEMO-S разработва цялостна и иновативна обучителна програма за младежки работници, създадена така, че да бъде едновременно практична и вдъхновяваща. Програмата обединява различни образователни инструменти, които целят да улеснят междугенерационното сътрудничество и да стимулират ангажираността към устойчивото развитие. Чрез свободното предоставяне на наборът от инструменти Co-Memo-S има за цел да насърчи младежките работници да бъдат „агенти“ на зелената промяна, които да изграждат връзката между поколенията, да създават общности и да стимулират активното гражданство.

За да бъде програмата максимално полезна и близка до реалните нужди, екипът на Co-MEMO-S проведе проучване сред 117 млади хора и младежки работници от страните-партньори в проекта. Целите на изследването бяха:

да се оцени доколко младите хора са загрижени за екологичната криза;

да се разгледа отношението им към устойчивото развитие и сътрудничеството с възрастните;

да се установят темите, които предизвикват най-голям интерес и желание за обучение.

Резултатите показват, че участниците от различни възрастови групи изразяват значителна загриженост за опазването на околната среда, със средни оценки над 7 по десетобалната скала. Най-високи нива на тревога споделят младите на възраст между 15 и 24 години, което ясно подсказва, че младото поколение е особено чувствително и отворено към инициативи за устойчивост. Но също толкова важно е, че всички респонденти, включително хора над 35 години, единодушно заявяват, че екологичните предизвикателства могат да бъдат решени само чрез съвместните усилия на всички поколения.

Младежки работници по време на работна среща

Базирайки се на резултатите, проектът разработва електронна обучителна платформа. Тя е интерактивно пространство, където младежките работници и младите хора, с които работят могат да се запознаят с ключови теми в опазването на околната среда.

Платформата включва пет основни модула, идентифицирани след подробното проучване:

Климатични промени Замърсяване на водите Замърсяване на въздуха Емисии на парникови газове Експлоатация на екосистемите

Друг ключов инструмент е и ръководството с добри практики, което събира доказани методи, интерактивни упражнения и примери за успешни междугенерационни инициативи в сферата на устойчивостта на екологичните подходи. То предлага нови перспективи за това как младежките работници могат да обединят усилията на младите и възрастните в полза на общността и природата.

Разработени са и 5 образователни видеа, които представят различни гледни точки към екологичната криза и разказват истории, които правят проблемите по-разбираеми и близки до ежедневието на хората. Видеата са създадени чрез истории и мнения споделени, както от млади, така и от възрастни хора.

Платформата на проекта https://co-memo-s.eu/ чрез която са достъпни всички материали на проекта на английски, български и др.

Виртуалният архив на еко-спомени е друг инструмент, създаден от проекта, който представлява дигитално пространство, което събира и показва истории, практики и събития, свързани с връзката между човека и природата. Архивът не е просто съхранение на миналото, той е и място за диалог, където младите хора могат да се учат от опита на по-възрастните, а възрастните да предават своите знания и ценности. Всяка история е придружена от интерактивна дейност, която превръща спомените в източник на вдъхновение за бъдещи действия.

За младите хора Co-Memo-S е възможност да получат знания за екологичните кризи, да чуят живата история на възрастните. За по-възрастните това е покана да споделят своите опит и мъдрост, да бъдат чути и оценени. Всички споменати инструменти могат да бъдат намерени на https://co-memo-s.eu/. Проектът обединява пет партньорски организации от различни части на Европа, които заедно създават пространство за диалог между поколенията и устойчиво развитие: Студентско общество за компютърно изкуство (СОКИ), България – координатор на инициативата, студентска организация с дългогодишен опит в иновативните образователни технологии; TREBAG, Унгария- експерти в областта на обучителните методологии; Fundatia Judeteana pentru Tineret Timis (FITT), Румъния- водеща младежка организация с най-големия младежки център в Източна Европа; Red Europea Los Jovenes Importan Ahora (YOMN), Испания- мрежа, която застъпва интересите на младите хора на европейско ниво; и Dekaplus Business Services Ltd, Кипър- специалисти в образованието и дигиталните решения.

„Този проект не разглежда просто идеята за паметта и природата. Той разглежда по-скоро бъдещето, което можем да изградим заедно“, казват координаторите.

Устойчивостта не е само въпрос на технологии и политики. Тя започва с разговорите между поколенията, с общите истории и с готовността да учим едни от други. А когато паметта оживее, тя може да се превърне в двигател за промяна.