Жорж Ганчев през 2018 г.: САЩ и Русия трябва да се уважават, за да има шанс тази планета

Жорж Ганчев (29 август 1939 г. - 19 август 2019 г.) е български политик, многократно кандидат за президент, народен представител, основател и председател на Българския бизнес блок

... Върви пресконференция с председателя на Българския бизнес блок (БББ) Жорж Ганчев. Журналистка го пита защо след като се пише такъв голям български патриот името му е Жорж, а не Георги?

“Защото така ме е нарекла майка ми, която беше франкофонка. Ако ме беше кръстила Буратино, щях да се казвам Буратино Ганчев Ганчев!” Тонът на отговора му беше толкова рязък, че ако беше трион, можеше да повали 100-годишна мура.

Официалното му име по паспорт е Георги Ганчев Петрушев. Роден е на 29 август 1939 г. в Пловдив. А Жорж е псевдонимът, избран от него при вербуването за сътрудник на Второ главно управление (контраразузнаването) на ДС. Това става на 28 май 1970 г.

Жорж Ганчев учи в Националната спортна академия на България при известния треньор Ференц Магяр. Става шампион на България по фехтовка, играе баскетбол в “Академик”, София.

В началото на 60-те години емигрира в Англия. Завършва Британската академия по фехтовка. От 1968 до 1973 г. е главен треньор на Лондонския клуб по фехтовка.

Завършва и театралния институт “Лий Страсбърг” и експерименталния филмов колеж “Шеруд Оукс” в Холивуд, Калифорния.

Жени се за американката Уенди, имат две дъщери - Силвана и Джулия. Двамата се развеждат и след завръщането му в България той заживява с Валентина Шишкова, която нежно нарича Шуши.

Жорж Ганчев се завръща в края на 1989 г. и по собствените му думи е един от създателите на СДС. Няма информация как точно е станало това, но е факт, че през 1990 г. Жорж е основател и лидер и на партия Български бизнес блок (БББ).

След като загуби съдебната битка за БББ, Ганчев регистрира “Блокът на Жорж Ганчев”.

С нея той става депутат в 37-ото народно събрание (1995-1997). С решение на Конституционния съд правомощията на Жорж Ганчев обаче са прекратени на 13 април 1995 г. поради двойното му гражданство - българско и американско.

На парламентарните избори за 38-ото народно събрание през април 1997 г. партия БББ отново влиза в парламента. За нея гласуват малко над 209 700 души, или 4,9%. Това дава възможност на нейния лидер да вкара 12 народни представители.

Идилията трае до 1996 г., когато съпартийците му устройват комплот и му вземат името на партията.

През 2001 г. той създава партия “Блокът на Жорж Ганчев”, а през 2013 г. - Национално патриотично обединение (НПО).

С него кандидатства за депутат в 42-ото народно събрание, но не успява да стане народен представител за трети път.

Жорж Ганчев се кандидатира три пъти за президент на България. Първият е през 1992 г., в дует с д-р Петър Берон. Те се класират на трето място, а от изявите на двамата по БНТ остана култова фраза на Жорж: “Кажи си думата, Бероне!”.

През 1996 г. Жорж Ганчев пак се кандидатира за президент - този път с Арлин Антонов за вице. И пак заема третото място след ОДС и БСП. За историята остана фразата му “Не ме гледай тъпо, българино!”.

На президентските избори през 2001 г. Жорж Ганчев се кандидатира за трети път с подгласник Веселин Бончев. Издигнати са от партия “Блокът на Жорж Ганчев”, която регистрира, след като загуби съдебната битка за БББ. Двойката печели малко над 95 хил. гласа, или 3,3%.

На предсрочните парламентарни избори през май 2013 г. за 42-ото народно събрание Жорж Ганчев се кандидатира за депутат, издигнат от политическа партия “Национално патриотично обединение”, на която е председател. Новата му политическа формация печели малко над 3000 гласа, или 0,09%.

В дневника си на 3 юли 2018 г. съм записал: “Днес не беше хубав ден за българската демокрация - тежък инфаркт повали Жорж Ганчев - може би най-колоритната фигура на прехода.

Слава богу, лекарите в болница “Св. Екатерина” овладяха положението и сега той е стабилизиран. Тогава разговарях с него по телефона. Ето монолога му:

Важният момент е, че прескочихме ъгъла. Имах много тежки дни преди това. Най-напред ми умря кучето. От старост. Но бях много привързан към него. Веднага купих една хрътка. Тя е невероятна, има само 5-6 от тази порода в България.

И моята приятелка, с която живея 25 години, взе, че я загуби някъде. Намерихме я, но бях много разтърсен от всичко случило се. След това - моите хора нищо не бяха направили през последните четири месеца.

Него ден, много разочарован, излязох, минах пред стария дворец, мустангът ми беше паркиран пред БНБ. Но явно беше изфирясало акумулаторчето му за отваряне и затваряне. Стана ми много лошо, зави ми се свят. Въртях, въртях телефоните... моята приятелка обядваше там някъде и не ми вдигна телефона, въпреки че 15 пъти звънях.

И тогава ми стана истински лошо. Звъннах на моя бивш бодигард и той веднага дойде. Закараха ме в “Св. Екатерина”. Имах шанс, че въпросният човек, който ми сложи три стента, беше един от добрите.

Пламен Кръстев се казва лекарят, който ме оперира. Истински професионалист! И, разбира се, както знаеш, като нагазиш лука - ту би ор нот ту би... Болката те удря в гърдите ти яко, все едно танк те удря... Поразмърдах движението... Стоях там пет-шест дни, без въобще да съм спал през цялото време, защото всяка стая е пълна с апаратури, които никога не спират.

Вече съм вкъщи, лека-полека си отпочивам. Възстановявам се.

Да се отказвам от политиката?! Неее... Политиката е нещо, което не е обозримо по този начин в моето съзнание поне. Аз съм тук, за да бъда полезен. И съм абсолютно длъжен като заклет горд българин да направя всичко възможно с всички мои сили и познанства и където и да е било.

И да бъда човекът, който може наистина да свърши нещо добро за отечеството. И да бъда личен пример за подражание. Знаеш, че не пия, не пуша и не ходя по барове.

Взех професура на 28 години в Британската академия. Никой не го е споменавал тука, това мен не ме касае. Бих желал ти да имаш един мой фотоалбум за 79 години живот да видиш нивото. Много се гордея с живота си. Добротата вече напуска тая планета. Агресията настъпва. Настъпва един период на обедняване на стойности и вътрешен вакуум на хората и уплаха.

Бях предрекъл шест дни преди да се срещнат Путин и Тръмп, точно какво ще говорят и какво ще стане. И учуден съм вътре в себе си, че съм казал тия неща, защото знаех, че Америка и Русия трябва не да се побратимяват, но да се уважават, за да може тази планета да има шанс. И личният политически пример, който няколкото хора дават на света, а те са много малко вече...

През 2018 г. Жорж Ганчев преживява два инфаркта. На следващата 2019-а, 10 дни преди да навърши 80 г., умира от полиорганна недостатъчност...