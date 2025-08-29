Медицински хеликоптер транспортира от Гоце Делчев до София 21-годишен, който е самокатастрофирал

Медицински хеликоптер транспортира 21-годишен мъж от Гоце Делчев до Окръжна болница „Света Анна" в София, съобщиха от Многопрофилна болница за активно лечение (МБАЛ) „Иван Скендеров" в Гоце Делчев. Пациентът е пострадал с политравма, след като е самокатастрофирал на територията на община Сатовча.

Мъжът е бил докаран първоначално с екип на Спешна помощ – Сатовча в МБАЛ „Иван Скендеров". След прием в Отделението по анестезиология и интензивно лечение е извършена първична обработка и стабилизиране на състоянието му, добавиха от лечебното заведение. Лекарите са организирали своевременно въздушен транспорт, с който пациентът е транспортиран за продължаване на лечението в специализираната столична болница, пише БТА.

През март тази година въздушната линейка беше задействана в два поредни дни на територията на Гоце Делчев – първо за транспортиране на мъж на 52 години, с мозъчен кръвоизлив, до същото лечебно заведение в столицата, а след това – и за спасяване на момиче в седми клас, пострадало тежко при пътнотранспортно произшествие между селата Балдево и Огняново, община Гърмен. Нейното състояние също наложи спешен въздушен транспорт и тя беше закарана в Университетската многопрофилна болница за активно Лечение и спешна медицина "Пирогов".