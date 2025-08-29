Със 7 млн. лева подобряват горите в Североизтока

По проект „Подобряване на природозащитното състояние на горски типове природни местообитания на територията на Североизточното държавно предприятие /СИДП/" се предвижда да бъде постигнато подобряване на природозащитното състояние върху обща площ от 76 837дка в Североизточна България, съобщават оттам. Служителите на предприятието ще се запознаят с най-новите научни практики за подобряване и поддържане на благоприятното природозащитно състояние на горските природни местообитания. И шестте държавни горски предприятия в страната ще получат пари по програма „Околна среда", като сумата предвидена за дейностите в Североизтока е близо 7 милиона лева.

Основните лесовъдски интервенции, предвидени по проекта, включват премахване на издънки и подлесна растителност от нежелани дървесни видове, заглушаващи семенните фиданки; подпомагане на естественото възобновяване в горски типове природни местообитания; проучвания, експериментиране, демонстриране и въвеждане на лесовъдски практики за трансформация на издънковите гори в семенни; и др. За подпомагане изпълнението на лесовъдските намеси е предвидено закупуването на два специализирани трактора, както и 6 автомобила за транспортиране на работниците до обектите на които ще се работи.

По проекта се предвижда до 2028 година да бъдат проведени научни, експериментални, демонстрационни и обучителни дейности, насочени към подобряване на видовия състав на горските природни местообитания, както и към трансформация на издънковите насаждения в семенни. Дейностите по проекта ще бъдат изпълнявани на територията на 10 стопанства в обхвата на Североизточното държавно предприятие – горските стопанства във Върбица, Смядово, Провадия, Генерал Тошево, Добрич, Суворово, Нови пазар, Шумен, Цонево и ловното стопанство „Шерба", както и в 4 защитени зони от мрежата „НАТУРА 2000" - Камчийска и Еменска планина, Провадийско-Роякско плато, Котленска планина и Суха река.