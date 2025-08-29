Съдът в Хасково остави в ареста обвинен в трафик на 6 кг марихуана през Капитан Андреево

Окръжният съд в Хасково остави в ареста обвинен в трафик на близо 6 кг марихуана през "Капитан Андреево" Окръжният съд в Хасково остави в ареста обвинен в трафик на близо 6 кг марихуана през Капитан Андреево.

Георги Ковачев (58 г.) е обвинен в опит за трафик на 5,9 кг марихуана на обща стойност 94 400 лева през ГКПП Капитан Андреево. Случаят е от 25 август.

Тогава при митническата проверка на лекия автомобил, в който Ковачев пътувал сам, в газова бутилка в колата и с помощта на куче, са открити 47 пакета с наркотика.

Ковачев отрече пред съда да е знаел за съдържанието на бутилката.

Според съда обаче са налице достатъчно доказателства за обосновано предположение, че обвиняемият е автор на престъплението. Данните за личността му могат да се определят като положителни, тъй като не е осъждан, трудово ангажиран е и по никакъв начин не е възпрепятствал извършването на митническата проверка. Но от приложената по досъдебното дело справка за задграничните пътувания е видно, че Ковачев често е напускал пределите на България за Турция и счете, че съществува опасност обвиняемият да се отклони от воденото спрямо него разследване и не толкова - да извърши друго престъпление. Изтъкната беше и тежестта на деянието, за което Наказателният кодекс предвижда затвор от 10 до 15 години, както глоба от 100 000 лева до 200 000 лева.

Определението на съда може да бъде обжалвано или протестирано пред Апелативния съд в Пловдив, информира БТА.