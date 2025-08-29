Потушен е пожарът, унищожил стотици декари край Хисаря

Потушен е пожарът, унищожил стотици декари в землището на община Хисаря. Това съобщи Ива Вълчева, кмет на общината.

"Повече от 8 часа без почивка, рамо до рамо, се води битката с огъня, който във вчерашния ден опожари стотици декари в землището на община Хисаря", посочи тя пред БТА.

Вчера екипи от противопожарната служба в Хисаря, Пловдив и Карлово, както и Доброволното формирование Хисаря, доброволци от Национален отряд за реакция при бедствия (НОРБ), служители от Държавно горско предприятие и земеделци от района се бориха с пожара, който се разрази в землището между Старо Железаре и град Хисаря.

По думите на кмета огънят е тръгнал от шосейния път, разразил се е в землището на село Старо Железаре и община Хисаря и е стигнал чак до гората в близост до един от кварталите на града. "Отново една небрежност доведе до използването на огромен ресурс от хора и техника за потушаването на огъня, унищожил стотици декари", каза още тя и добави, че няма засегнати постройки.

На своята фейсбук страница Община Хисаря изказва огромна благодарност към всички, които се включиха и помогнаха в овладяването на пожара: на екипите на Регионална дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" - Пловдив; Пожарна безопасност и защита на населението в Хисаря, Стамболийски и Карлово; на служителите от Държавно горско стопанство и Общинско горско предприятие Хисаря; на служителите от Общинска администрация и на Общинско предприятие "Чистота, озеленяване, строителство и ремонти" (ЧОСР) ; на земеделските фирми, на Агрокомерс, на Петър Арабски и Стоян Стехов; на Доброволно Формирование Хисаря, на Национален отряд за реакция при бедствия - Пловдив и на всички доброволци, които са откликналибез колебание. "Вашата смелост, издръжливост и отдаденост показаха какво означава истинска общност", се посочва още в съобщението.