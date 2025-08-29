Потушиха пожар край хотелски комплекс и вилно селище до Велинград

Пожар е избухнал в местността "Гергевана" до Велинград в близост до хотелски комплекс и вилно селище с 23 частни постройки.

Благодарение на бързата намеса на огнеборци и доброволци от местно формирование, както и на горски и лесничеи от държавно горско стопанство- около 50 души на терен, пламъците са били потушени още докато са горели сухи треви и огънят не е бил стигнал до горския фонд, съобщи говорителят на Областната дирекция на МВР в Пазарджик Мирослав Стоянов.

Спасено е и вилно селище от 23 вили, което е в района. Пожарът е изцяло ликвидиран, но от пожарната предупреждават гражданите да бъдат особено внимателни при боравене с огън, за да не се допускат пожари.