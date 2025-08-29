ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

МРРБ: Корекции в проектите, а не политически игри ...

Времето София 35° / 31°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/21195071 www.24chasa.bg

Потушиха пожар край хотелски комплекс и вилно селище до Велинград

Диана Варникова

[email protected]

828

Пожар е избухнал в местността "Гергевана" до Велинград в близост до хотелски комплекс и вилно селище с 23 частни постройки.

Благодарение на бързата намеса на огнеборци и доброволци от местно формирование, както и на горски и лесничеи от държавно горско стопанство- около 50 души на терен, пламъците са били потушени още докато са горели сухи треви и огънят не е бил стигнал до горския фонд, съобщи говорителят на Областната дирекция на МВР в Пазарджик Мирослав Стоянов.

Спасено е и вилно селище от 23 вили, което е в района. Пожарът е изцяло ликвидиран, но от пожарната предупреждават гражданите да бъдат особено внимателни при боравене с огън, за да не се допускат пожари.

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Криминални

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Завещание на седмицата: И по смърт в морето ли искаме да сме първи, както на пътя