Леопардче се роди във варненския зоокът

Най-малкият обитател на зоопарка във Варна е женско леопардче, родено на 25 юли, което вече прави своите първи крачки във външната част на местообитанието, което споделя с майка и плахо проявява любопитство към външния свят.

Неговите родители - Киара и Амир, пристигнаха в зоопарка през есента на 2022 година и това е тяхното трето поколение.

Бащата Амир е черен леопард, а бебето е с цвета на шарките на майка си.

То има нужда от спокойствие и затова появата му пред медии ще изчака.

А посетителите ще могат да видят малката красавица в обитанието ѝ, ако са късметлии и улучат времето ѝ за разходка.

Името на новия обитател обикновено се дава от негов осиновител, който поема част от финансирането за отглеждането му, а такъв все-още не се е появил.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

