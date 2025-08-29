Министър Митов: Надявам се скоро на указ и за председател на ДАНС

"Надявам се скоро на указ и за председател на ДАНС, ще разберем името след съгласувателните процедури". Това каза пред журналисти министърът на вътрешните работи Даниел Митов. Той даде изявление за медиите след началото на първия европейски шампионат по пожароприложен спорт в Долна Баня. Митов подчерта, че агенцията не е изцяло в неговите правомощия и името на новия ръководител на структурата ще се разбере след като преминат съгласувателните процедури с президента, съобщава БТА.

В момента Деньо Денев е и.ф. председател на ДАНС.

Във връзка с назначаването на Мирослав Рашков за главен секретар на МВР с указ на държавния глава, министър Митов посочи, че Рашков, като изпълняващ функциите, през последната година е показал, че може да се справи с позицията на титуляр на поста.

Митов даде и своето мнение за казуса с екстрадинирания от Сърбия Никола Николов-Паскал, за когото се говори, че се е ползвал с политически протекции.

„В момента няма как аз да хвърля обвинения върху някого по такъв казус. Трябва да сме много внимателни, имайки предвид, че това са дела, които ще си текат едно известно време. Трябва да излезе наяве цялата истината, но е много възможно", посочи още министър Митов.

„Важно е какво ще се случи в рамките на самото производство. То не е при нас, не е в МВР. Оттук нататък всичко е в компетенциите на прокуратурата и съответно на съда. Трудно ми е да коментирам детайли, които няма как да знам".

На Никола Николов - Паскал са повдигнати три обвинения - за участие в организирана престъпна група, за няколко деяния за контрабанда и за държане на акцизна стока, което е свързано с обвинението за контрабанда.

Министър Митов коментира и създаването на оперативна група, която да се бори с прането на пари. Той припомни, че това е модел, който се ползва в САЩ, Великобритания и други държави.

"Това е модел, към който гледаме от дълго време. Още от началото на мандата. Говорихме и с представителите на ФБР и по време на моето посещението ни в САЩ обсъдихме как точно може да се случи това в България. Подобни специализирани оперативни групи работят на основата на взаимодействия между различни институции, които имат отношение по съответната тематика, обясни Митов. Той посочи, че ако моделът заработи успешно, може да се създаде такава група и за борба със хибридните заплахи.