Оставиха в ареста 28-годишен, обвинен за измами при кандидатстване за бързи кредити

Районният съд в Стара Загора остави в ареста 28-годишен мъж, обвинен за измами при кандидатстване за отпускане на бързи кредити.

Това съобщиха от пресцентъра на институцията. Срещу обвиняемия с инициали Д. М. е повдигнато обвинение за това, че в периода от 13 юни до 23 август т.г. в Гълъбово и в Стара Загора, в условията на продължавано престъпление, в съучастие като помагач е възбудил и поддържал заблуждение у трима пострадали. Причинената им имотна вреда е в общ размер на 2247,94 лева.

В хода на разследването е установено, че се касае за измами при кандидатстване за отпускане на бързи кредити чрез различни уеб сайтове, припомня БТА. След проведена комуникация по интернет с неустановени лица, пострадалите били уведомявани, че са одобрени за предоставяне на заем в искания размер. За да ги получат, трябвало да преведат по различни сметки суми между 120 и 530 лева за изготвяне на договор, превод на документи и заверката им. След превеждане на исканите суми комуникацията с пострадалите била преустановявана, а уеб сайтовете изтривани.

Съдът е приел, че по делото са налице достатъчно доказателства, че обвиняемият е извършил престъплението, за което е привлечен към наказателна отговорност. Според магистратите е налице реална опасност обвиняемият, ако не бъде задържан, да се укрие или да извърши друго престъпление.

Определението на съда подлежи на обжалване и протестиране пред Окръжния съд в Стара Загора.