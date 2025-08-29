ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Синдикатите в Румъния призоваха учителите да бойко...

Времето София 32° / 30°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/21195593 www.24chasa.bg

Христо Рафаилов е освободен от поста заместник-кмет на Варна

Надежда Алексиева

[email protected]

2036

Христо Рафаилов е освободен от поста заместник-кмет на община Варна, съобщават от пресцентъра на администрацията.

Заповедта за прекратяване на трудовото му правоотношение е от днес – 29 август 2025 г.

Функциите му ще бъдат разпределени между ръководствата на ресорните дирекции, които до този момент бяха на негово подчинение - „Финанси и бюджет", „Финансово-стопански дейности".

В неговия ресор бяха и общинските предприятия „Транспорт и автоматизирана система за регулиране на уличното движение" и „Дезинфекция, дезинсекция и дератизация".

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Регионални

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Завещание на седмицата: AI терапевти насърчават смърт - светът е извън контрол