Христо Рафаилов е освободен от поста заместник-кмет на Варна

Христо Рафаилов е освободен от поста заместник-кмет на община Варна, съобщават от пресцентъра на администрацията.

Заповедта за прекратяване на трудовото му правоотношение е от днес – 29 август 2025 г.

Функциите му ще бъдат разпределени между ръководствата на ресорните дирекции, които до този момент бяха на негово подчинение - „Финанси и бюджет", „Финансово-стопански дейности".

В неговия ресор бяха и общинските предприятия „Транспорт и автоматизирана система за регулиране на уличното движение" и „Дезинфекция, дезинсекция и дератизация".