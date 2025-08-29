2 паралелки са закрити, има и маломерни след класиранията за 8 клас в училищата в област Добрич

„Застрашени са професионалните гимназии в област Добрич, всяка година се закриват паралелки в тях, до 5-6 години можем да останем без такива училища. Децата предпочитат да продължат да учат до 12 клас в учебното заведение, в което са започнали, ако то след 7 клас предлага подходящи паралелки,. За това предупреждавам поне от две години - че е необходимо да се оптимизира общинската училищна мрежа в областта", алармира Светлана Василева, началник на Регионалното управление на образованието в Добрич след четирите класирания за прием на ученици след 7 клас на новата 2025-2026 учебна година.

За област Добрич са планирани 50 паралелки по държавен план-прием. След четвъртото класиране са реализирани 48 паралелки. След първото класиране има една закрита паралелка в Професионална гимназия по техника и строителство в Добрич, след четвъртото класиране - една паралелка в Професионална гимназия по транспорт, обслужване и лека промишленост в Добрич.

„След четвъртото класиране средната пълняемост на паралелките в областта е 20 ученици, но в повечето училища има маломерни паралелки под 18 ученици, както в професионални гимназии в Добрич, Каварна, Тервел, Ген. Тошево, така и в средни училища в Добрич и Балчик", добави Василева. Предстои тъй нар. директорски прием, който е на практика пето класиране и се определя от директора на приемащото училище, в което има обявени незаети места. Приемането на ученици за допълване на утвърдените паралелки до утвърдения брой места в тях се организира от училището, за което директорът създава комисия за класиране по низходящ ред според бала на учениците, изчислен по определеното балообразуване за съответната паралелка.

„Окончателно реализираният държавен план-прием в 8 клас ще бъде утвърден с моя заповед в периода 12 – 14 септември след приключване на петото класиране.Имайки предвид броя на учениците в областта от първи до седми клас, който е около 1100 ученици във всеки випуск, при пълняемост не максималната 26, а при оптималната - 24 ученици, в област Добрич трябва да има не повече от 46 паралелки в следащите години", каза още Василева.

„Всяка община трябва да оптимизира училищната си мрежа, съобразявайки се с броя на учениците и с други фактори, За да се направи най-правилната и оптимална оптимизация на училищната мрежа всяка община трябва да има приета стратегия за развитие на образованието. Повечето общини в област Добрич нямат такава, включително и община град Добрич. Оптимизирането на училищната мрежа ще допринесе за постигане на крайната цел – по-качествено образование на учениците в област Добрич, както и до връзка на образованието с нуждите на пазара на труда", заяви Василева.

Завършилите седмокласници през учебната 2024-2025 година са 1195, най – много са в град Добрич – 605, най-малко в община Шабла - 21.В община Балчик те са 129, в община Генерал Тошево – 74, в община Добричка - 110, в община Крушари – 31, в община Тервел -103. Паралелките с профил са 15 в средните училища и профилираните гимназии - езикова гимназия „Гео Милев" и природоматематическа гимназия „Иван Вазов" в Добрич, а професионалните паралелки в средните училища и професионални гимназии са 45 за областта.