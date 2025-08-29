Вижте седмичния отчет на община Русе

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

РЕСОР „ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА И КОМУНАЛНИ ДЕЙНОСТИ":

стартираха строителни дейности по благоустрояване на пространството между жил. блокове „Пирин" и „Тополница" в кв. „Мидия – Енос";

приключиха дейностите по ремонт и подготовка преди полагане на нова асфалтова настилка на ул. „Булаир" и паркинга между жил. блокове „Булаир" и „Чая";

основно бе ремонтирана конструкцията на дървения понтон на голямото езеро в Лесопарк „Липник;

положена бе различна по вид пътна маркировка /напречна и надлъжна/ по републикански път – 5, бул. „Липник", ул. „Никола Петков", ул. „Потсдам", ул. „Тулча", ул. „Шипка", ул. „Чипровци", ул. „Яребична", както и за обозначаване на места с различен режим на паркиране на автомобили по ул. „Борисова" и ул. „Видин";

приключи изграждането на стълбовната мрежа и започна поетапно монтиране на нови LED осветители с пускане на осветлението по ул. „Братя Обретенови";

извършен бе ремонт чрез студено изкърпване със специализирана машина тип „Печматик" на компрометирани участъци по уличните мрежи на с. Семерджиево и с. Червена вода;

извършени бяха локални ремонти /изкърпвания/ на единични разрушения с асфалтова смес на пътните настилки на места по ул. „Васил Априлов", ул. „Поп Богомил", ул. „Студентска", ул. „Хан Аспарух" и в околоблоковите пространства на: жил. бл. „Тракция" и жил. блокове 48, 51 и 53 в кв. „Дружба" 3;

отстранени бяха опасни пропадания на настилките по бул. „Липник" /на Кръгово кръстовище до КАТ/, ул. „Тодор Минков", ул. „Филип Станиславов" и на участък от тротоара на ул. „Никола Й. Вапцаров";

ремонтирани бяха разрушени ревизионни шахти на пл. „Княз Александър Батенберг";

продължават дейностите по полагане на естествена каменна облицовка по стените на езерцето до чешмата „Черното момиче" в Лесопарк „Липник;

продължават дейностите по реновиране и обновяване на наземното осветление на пешеходните алеи около Паметника на свободата на централния площад;

извършен бе ремонт, подмяна на неработещи осветители и възстановяване на неработещо улично осветление на участъци по „Алея Синчец", ул. „19 февруари", ул. „Ивац", ул. „Йосиф Дайнелов", ул. „Кръстец", ул. „Мостова", ул. „Муткурова", ул. „Рила", ул. „Света Петка", ул. „Троян", както и по уличната мрежа на с. Червена вода;

извършени бяха ремонтно – възстановителни дейности на външното осветление на площад „Свобода" и в околоблокови пространства на: жил. бл. „Чавдар" в ЦГЧ и жил. блокове „Гребенец" и „Иван Дечев" в кв. „Родина" 2;

монтирани бяха 2 нови и са възстановени 3 комплекта увредени пътни знаци и указателни табели за организация на движението на различни места в града;

монтирани бяха предпазни ограждения на паркинга на ул. „Ниш" в кв. „Възраждане", в с. Червена вода и на участък от общински път с. Николово – с. Червена вода;

изработени бяха общо 8 нови светлоотразителни знаци и указателни табели за вертикална пътна сигнализация;

извършен бе текущ ремонт и възстановяване на нормалната работа на светофарните уредби на кръстовищата на: бул. „Липник" с ул. „Лозен планина" и ул. „Братислава", бул. „Цар Освободител" с ул. „Шипка" и ул. „Тулча" с ул. „Цветница";

в Общинския приют за безстопанствени животни бяха настанени 8 кучета, осиновени – 7, и бе извършена кастрация на 40 кучета. Извършена бе ваксинация на 16 кучета и бяха направени тестове за диагностика на кърлежо-преносими заболявания на 4 кучета.

РЕСОР „ОБРАЗОВАНИЕ И КУЛТУРА":

- обявени бяха свободни за предстоящо класиране за прием в детските градини и яслените групи към тях;

- проведена бе работна среща с участието на обществения съвет в ОУ „Отец Паисий" във връзка с изпълняваните дейности по ремонт в училището и предстоящото започване на учебната година;

- извършено бе обобщаване на информация за наличие на сухи дървета в дворните пространства на общинските образователни институции и за освежаване на маркировка;

- извършено бе съгласуване с РУО на План за дейностите за подкрепа на личностното развитие за 2025 г. в изпълнение на стратегията за личностно развитие на децата и учениците (2025-2027);

- приети бяха отчети за завършили проектни дейности по Програма „Култура";

- извършена бе административна подготовка на церемонията по случай Независимостта на България на 22 септември 2025 г.;

- взето бе участие в организационна среща относно провеждането на Балканско първенство по шинкиокушин на 6 септември в зала Арена „Русе";

- осъществена бе комуникация с читалищата от общината относно отворената на 25 август конкурсна сесия за финансово подпомагане на проекти на обществените библиотеки при обновяване на фондовете им с книги и други информационни източници за 2025 г. по програмата „Българските библиотеки – съвременни центрове за четене и информираност". Извършено бе проучване на готовността им за кандидатстване по схема BG-RRP-1.024 - Изграждане на мрежа от дигитални клубове;

- извършена бе подготовка на предложение до ОбС – Русе за актуализиране цените на билетите на ММД, концертите и програмите на ОбДЦКИ, както и услугите на Художествена галерия Русе;

- получени и обработени бяха творби за участие в XVIII Национален ученически конкурс за литературно творчество и журналистика „Стоян Михайловски" – РУСЕ'2025;

- извършена бе подготовка на ДЮФА „Зорница" за лагер-школа във Вонеща вода от 2 до 7 септември 2025 г.;

- разпространени бяха реклами на формите на работа, които ОбДЦКИ предлага за творчески сезон 2025/2026;

- осъществени бяха репетиции на формации от ОбДЦКИ за участия през месец септември в празнични градски мероприятия, организирани от други институции, както и за участие в тържествената церемония по отбелязването на националния празник 6 септември.

РЕСОР „МЕЖДУНАРОДНИ ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ, ИНВЕСТИЦИИ И СОБСТВЕНОСТ":

- финално бе приключен и отчетен пред финансиращата организация проект №320 „Прилагане на мерки за енергийна ефективност на обект ОУ „Отец Паисий" – град Мартен, Община Русе, финансиран по Инвестиционната програма за климата на НДЕФ. Верифицирани и възстановени бяха в пълен размер средствата по първоначално зададения бюджет;

- в Община Русе, съвместно с Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия (ИАНМСП) и Световната банка, бе проведена информационна среща по проект: "Предоставяне на комплексни услуги на предприятията от Северните райони на България с цел подкрепа на тяхното устойчиво развитие и растеж чрез подпомагане дейността на Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия (ИАНМСП)". Проектът се изпълнява съвместно от Изпълнителната агенция и Световната банка, посветен на предизвикателствата и възможностите пред местния бизнес. Водещ на срещата бе заместник-кметът Димитър Недев, а участие взеха експерти от различни области. По време на дискусиите беше очертан път за подкрепа на местните предприятия, съсредоточена върху реалните нужди на бизнеса. Акцентът бе поставен върху задълбочен анализ на настоящите трудности пред фирмите, както и върху възможностите за сътрудничество и достъп до инструменти за финансиране и развитие. Срещата е поредна стъпка в усилията на Община Русе да насърчи устойчивото икономическо развитие и да създаде благоприятна среда за предприемачество в региона;

- изготвени и внесени в деловодството бяха 12 предложения за заседанието на ОбС-Русе през септември; изготвени бяха справки за заседанието на КОС през септември; извършена бе обработка на преписки по разпореждане и учредяване на вещни права върху имоти, общинска собственост; изготвени и актуализирани бяха актове за общинска собственост; извършени бяха срещи и консултации на граждани, свързани с прилагане на ЗУЕС;

- издадени бяха 5 разрешения за тротоарно право и три временни удостоверения за заведения за хранене и развлечения;

- подготвени бяха: предложения до Общински съвет – Русе за провеждане на публични търгове с явно наддаване за отдаване под наем на обекти публична общинска собственост; заповед за насрочване/провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на обекти ЧОС;

- извършени бяха два огледа на обекти – общинска собственост.

РЕСОР „УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА":

- продължава изпълнението на повдигнато кръстовище при бул. „Цар Освободител" и ул. „Александровска" при Централни хали;

- продължава изпълнението на обект: „Основен ремонт и внедряване на мерки за енергийна ефективност в ОУ „Отец Паисий" гр. Русе";

- продължава изпълнението на обект: „Благоустрояване на бл. „Иван Дечев", „Елба" и „Гребенец планина";

- продължава изпълнението на обект: „Инженеринг - проектиране, изпълнение на СМР и упражняване на авторски надзор на обект общежитие към ПГСС „Ангел Кънчев" - Образцов Чифлик";

- продължава изпълнението на обект: „Текущ ремонт покрив на общинска жилищна сграда блок 121 – „Перистери" вх. А - ж.к. „Чародейка–юг", ул. „Михаил Хаджикостов" №10, гр. Русе";

- продължава изпълнението на обект: „Основен ремонт и реконструкция на Дом за стари хора (ДСХ) ,,Възраждане" в УПИ I-102, кв. 337, ул. ,,Алеи Възраждане" №86, кв. ,,Възраждане", и привеждането му в съответствие с функционалните изисквания по отношение на услугата ,,Резидентна грижа за лица в надтрудоспособна възраст без увреждания (РГЛНВ)";

- продължава изпълнението на обект: „Спортна зала в СУ „Васил Левски", находяща се в УПИ I-Училище, в кв. „Дружба-I", ул. „Гео Милев" №1";

- продължава изпълнението на обект: „Изграждане на нов учебен корпус в СУ „Васил Левски";

- издадено е разрешение за строеж за изграждане на фотоволтаична електрическа централа за нуждите на административната сграда на Община Русе, находяща се на ул. „Олимпи Панов" №6, като предстои изпълнението на СМР;

- от служители на отделите „Строителен контрол" и „Инфраструктура и инвеститорски контрол" са извършени 9 огледа на територията на гр. Русе и малките населени места в общината, във връзка със сигнали от граждани и разпореждания на контролни органи. За проверките са съставени протоколи. Съставен е един констативен акт за установяване на незаконен строеж, като същия е в процес на изпращане до заинтересованите лица.

РЕСОР „СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ, ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И ТРАНСПОРТ":

- проведено бе поредното издание на Общинско училище за родители по програма „Академия за родители към Община Русе" в с. Семерджиево с участието на лектори от УМБАЛ „Медика" и екипа по РДР;

- проведени бяха планираните прегледи по програма „Моите зъбки - здрави и бели" в Детска ясла №16;

- консултирани бяха 10 родители на новородени деца по реда на „Правилник за реда и условията за осъществяване на мерки за насърчаване на раждаемостта и подкрепа отглеждането на деца в Община Русе";

- детски ясли №6 и №16 бяха посетени по график от екипа на РДР;

- по програма „Спорт за свободен живот" бяха проведени две спортни тренировки с 20 деца от КСУДС, доброволци и деца с увреждания. Организирано и проведено беше награждаване на децата, участващи в програмата „Спорт за свободен живот" във връзка с навършването на една година от стартирането на дейностите по програмата;

- здравните медиатори съдействаха за провеждане на безплатни и анонимни тестове за ХИВ/СПИН, хепатити и за измерване на кръвна захар с мобилен екип на Регионална здравна инспекция в кв. „Селеметя", като през пункта преминаха 29 лица, които бяха изследвани;

- здравните медиатори консултираха 17 жени за медицински прегледи на здравно неосигурени жени за диагностика на онкологични заболявания и 13 мъже за извършване на скрининг – тестове за диагностициране на сънна апнея. Съвместно с трудовия медиатор бяха консултирани 11 лица за реда и условията на записване в ДБТ;

- експертите от ПИЦ-Русе проведоха индивидуална консултация на родител с дете в ремисия;

- на 18 лица беше съдействано за провеждане на медицински прегледи;

- приети бяха заявления за финансова подкрепа за по Правилник за подпомагане на социално слаби граждани, консултирани са лица за подаване на документи. Извършени бяха и проверки на подалите заявление за финансова подкрепа;

- разгледани бяха 40 броя месечни технически и месечни финансови отчети от социалните услуги;

- извършена бе проверка в Кризисен център за деца, жертви на трафик и непридружени деца – бежанци, относно качеството на предоставяне на социалната услуга, съгласно Наредбата за качеството на социалните услуги;

- извършени бяха 26 проверки на потребители по процедура „Иновативни здравно – социални услуги", приети бяха 3 заявления за кандидат/ потребител;

- консултирани бяха 17 души за ползване на социална услуга „Асистентска подкрепа";

- извършени бяха 9 домашни посещения, с цел проследяване качеството на грижа, и са проведени телефонни разговори със социални асистенти за месечното разписване на графици и отчети;

- извършени бяха консултации на 67 лица във връзка с новите промени и преминаването към новите електронни трудови книжки;

- изготвени бяха 67 трудови договора и 67 тристранни споразумения с лични асистенти и ползватели на Механизъм лична помощ;

- подготвени бяха графиците и отчетите на 1411 лични асистенти;

- в двете приемни за граждани са консултирани 28 лица по въпроси, касаещи социални услуги и други социални придобивки;

- издадени бяха 24 карти за безплатно паркиране на хора с трайни увреждания;

- въведена бе временна организация за безопасност на движението (ВОБД) на: ул. „Велинград" в кв. „Средна кула", във връзка с изпълнение на основен ремонт; ул. „Княз Александър Дондуков-Корсаков", във връзка с външно кабелно електрическо захранване за многофамилна жилищна сграда находяща се ул. „Княз Александър Дондуков-Корсаков" №24;

- изготвени бяха 3 разрешения за извършване на таксиметров превоз на пътници;

- организирано и проведено бе редовното заседание на Общинската комисия по безопасност на движението по пътищата (ОбщКБДП), което ще се проведе на 4 септември в зала „Свети Георги" в сградата на Общината.

РЕСОР „СПОРТ И МЛАДЕЖКИ ДЕЙНОСТИ":

- извършена бе организация и подготовка за Балканско първенство по шинкиокушин, чието провеждане предстои на 6 септември;

- изготвени и подписани бяха договори за финансово подпомагане на спортните клубове в Русе от раздел „Индивидуални спортове" по програма „Спорт" 2025 г.;

- Младежкият парламент към Общинския младежки дом в Русе се включи в Националния конкурс „Младежки инициативи за развитие". Форумът беше организиран от Националния фокусен център към Центъра за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства. Целта бе да се поощрят 20 активни младежи на възраст между 15 и 29 години, които допринасят за развитието на обществото чрез прилагане на иновации и дигитални решения, демонстриране на лидерски качества и вдъхновяване чрез личен пример или чрез създаване, поддържане и трансформиране на младежки пространства;

- Младежкият парламент в Русе номинира за награда проекта „Подкаст по младежки", който е реализиран изцяло от млади хора. Негов идеен инициатор и координатор е 17-годишният възпитаник на Математическата гимназия Пресиан Пеев, който е и член на Младежкия парламент. Отличието му бе присъдено в категория „Иновации и дигитални решения" и му беше връчено на церемония в Стара Загора от изпълнителния директор на Изпълнителната агенция „Програма за образование" Иван Попов;

- младите изпълнители от двете вокални школи към Общинския младежки дом в Русе се представиха блестящо на Международния конкурс „Речни ноти", който се проведе от 22 до 24 август в Тутракан. В надпреварата участваха близо 250 таланти от страната и чужбина, състезавайки се в пет възрастови групи и пет категории. Изпълненията бяха оценявани от авторитетно жури, чийто председател беше композиторът Хайгашод Агасян. Маги Тодорова и Кристиян Илков от Вокално студио за поп и джаз пеене „Икономов" с ръководител Вили Икономов взеха три отличия. Маги Тодорова заслужи Специалната награда за изключително представяне, а Кристиян Илков зае първо място в категория „С песните на Хайгашод Агасян" и трето място в категория „Джаз". Три възпитанички на Вокална школа „Приста" с ръководител Доротея Бальовска също получиха отличия. Дария Стефанова беше удостоена с Наградата на кмета на община Тутракан и покана за безплатно участие в конкурс в Италия. Елена Димитрова се класира на първо място в раздел „С песните на Хайгашод Агасян" и на второ място в раздел „Мюзикъл". Беше ѝ връчена и покана за безплатно участие в конкурс в Португалия. Елена Панайотова грабна две втори места в разделите поп и джаз и покана за участие в конкурс в Беларус.