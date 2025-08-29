ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Шофьор загина на място на пътя Бяла - Плевен, участъкът е затворен

1040
Катастрофа край Бяла. СНИМКА: "Русе Медиа"

Тежка катастрофа със загинал затвори участък от пътя Бяла - Плевен. Това съобщи регионалният говорител на МВР в Русе Даниела Малчева.

Сигналът е подаден към 17:00 часа днес. На изхода на Бяла в посока Плевен са се блъснали лек и товарен автомобил.

Веднага на място са изпратени екипи на полицията, на противопожарната служба и на Спешна помощ.

При удара шофьорът на лекия автомобил е загинал на място. Пристигналият екип на спешната помощ е констатирал смъртта му.

Заради инцидента тежкотоварните автомобили изчакват на място. Обходният маршрут за леките коли е през Пейчиново - Босилковци - гара Бяла и обратно.

Предстои извършване на оглед и изясняване на причините за инцидента.

