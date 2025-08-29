Кола без шофьор се вряза в скеле в Елена

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Кола без шофьор потегли сама и се заби в строително скеле на сградата на общината в Елена този следобед. За щастие инцидентът се размина без пострадали и сериозни материални щети, увери кметът Дилян Млъзев.

Сградата на общинската администрация в момента се санира и се прилагат мерки за енергийна ефективност. за щастие в момента на инциздента на скелето и пред входа на кметството е нямало хора.

Веротната причина за инцидента е неизправна ръчна спирачка на колата, на която е закачено ремарке, или възрастният шофьор е пропуснал да включи на скорост, когато слязъл от автомобила на наклонената централна улица, коментират очевидци в социалните мрежи.

Служители на РУ МВР взеха отношение, водачът ще бъде санкциониран по Закона за движение по пътищата, каза инж. Млъзев.