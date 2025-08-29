ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Кола блъсна 4-годишно дете в Бургас

Времето София 31° / 29°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/21195859 www.24chasa.bg

Кола без шофьор се вряза в скеле в Елена

Дима Максимова

[email protected]

1828
Снимка: Фейсбук/Ani Djurova

Кола без шофьор потегли сама и се заби в строително скеле на сградата на общината в Елена този следобед. За щастие инцидентът се размина без пострадали и сериозни материални щети, увери кметът Дилян Млъзев.

Сградата на общинската администрация в момента се санира и се прилагат мерки за енергийна ефективност. за щастие в момента на инциздента на скелето и пред входа на кметството е нямало хора. 

Веротната причина за инцидента е неизправна ръчна спирачка на колата, на която е закачено ремарке, или възрастният шофьор е пропуснал да включи на скорост, когато слязъл от автомобила на наклонената централна улица, коментират очевидци в социалните мрежи. 

 Служители на РУ МВР взеха отношение, водачът ще бъде санкциониран по Закона за движение по пътищата, каза инж. Млъзев.

Снимка: Фейсбук/Ani Djurova

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Регионални

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Завещание на седмицата: AI терапевти насърчават смърт - светът е извън контрол