Желязков: Смелостта на огнеборците гарантират, че човекът винаги ще надделее над стихията

„Професионализмът, смелостта и подготовката на огнеборците гарантират, че човекът винаги ще надделее над стихията". Това заяви премиерът Росен Желязков по време на церемонията по закриване на Първия Европейски шампионат по пожароприложен спорт за мъже и жени, който се проведе в град Долна баня, съобщиха от пресцентъра на Министерския съвет.

Премиерът Желязков отбеляза, че тази година Европа е регистрирала най-много пожари за последните 22 години, а в България от 1 юли са регистрирани близо 10 000 пожара, средно между 150 и 250 на денонощие.

Министър-председателят Росен Желязков изказа специална благодарност към българските пожарникари, служителите на МВР и Министерството на отбраната, горските, доброволците и всички граждани, които чрез професионализъм и граждански дълг са защитили живота и имуществото на хиляди хора, предотвратявайки по-тежки последствия.

„Състезания като това не са просто тест на физическа издръжливост – те демонстрират подготовката, дисциплината и амбицията да победим стихията на природата", каза още премиерът Желязков. Министър-председателят подчерта значението на пожароприложния спорт за професионалното развитие на огнеборците и за международното сътрудничество в областта на сигурността.

На церемонията, на която бяха връчени отличия на най-добрите състезатели и отбори, присъства и министърът на вътрешните работи Даниел Митов.