Българите най-много ръкопляскат при кацане – сърдечни ли сме, или свръхтревожни?

70% от българските пътници ръкопляскат при кацане със самолет, което ни нарежда на второ място сред най-ентусиазираните пасажери в Европа, показва проучване на авиокомпания Wizzаir сред над 4500 пътници и 150 членове на кабинния екипаж от цялата си мрежа. Резултатите разкриват забележителни културни различия. Грузия оглавява класацията с 75% от пътниците, които ръкопляскат при кацане.

Процентът пада под 30 при пътниците от Обединеното кралство, Швейцария и Сърбия.

Около 70% от пътниците, които летят само веднъж годишно, ръкопляскат при кацане. Попитани защо го правят, пътниците най-често посочват безопасното и комфортно пътуване - 34%, особено пасажерите от Централна и Източна Европа. Около 20% признават, че ръкопляскат просто защото другите пътници около тях го правят.

Тези данни предизвикаха полемика в социалните мрежи.

Глупавите хора ръкопляскат при кацане на самолет, защото не осъзнават, че това е напълно рутинна процедура, а не подвиг – за пилотите и екипажа безопасното приземяване е професионално задължение, а не повод за аплодисменти, пише Евгени Иванов във фейсбук. Според него такива пътници възприемат самия факт, че са оцелели след полет, като нещо извънредно.

Други пък пишат, че родните пилоти заслужават ръкопляскането. Толкова плавно и умело кацат. А тези, които смятат, че този жест е простотия, са лишени от елементарна култура, пише потребител във фейсбук с името Laza Ogn Djordj.

Защо не ръкопляскаме тогава, като ходим на гинеколог или зъболекар, пита шеговито Таня Стефанова.

Екипажът и специално командирът на полета много харесват, когато има аплодисменти, пише Мартин Витков, който споделя, че е бил дълги години част от гражданската авиация и има много полети зад гърба си.

Според него на 10 000 метра, повярвайте ми, много неща могат да се объркат... така че аплодисментите нека да продължат!

П.С: Да си призная и аз съм го правил много пъти, просто изпляскаш от мястото си и като мексиканска вълна върви през целия самолет, пише още той във фейсбук.