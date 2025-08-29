ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Кола блъсна 4-годишно дете в Бургас

Джартов: Към момента няма други по-сериозни и по-тежки пожари, освен този в Национален парк "Рила"

Александър Джартов КАДЪР: NOVA

Към момента на територията на страната няма други по-сериозни и по-тежки от оперативна гледна точка пожари, освен този в Национален парк "Рила". Това каза в отговор на журналистически въпрос директорът на Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ на МВР главен комисар Александър Джартов. Той присъства на церемонията по закриването на Първия eвропейския шампионат по пожароприложен спорт, който се провежда в Долна баня, пише БТА.

Навсякъде се справихме, включително и с този пожар в Сърница, който още снощи беше овладян, но, за съжаление, там има изгорели постройки, коментира Джартов. 

Относно пожара в Национален парк "Рила", той каза, че вчера късно вечерта са успели да го локализират на около 15 дка. За съжаление, през нощта имаше много силен вятър, който допринесе за отново разпространение на пожара, посочи Джартов. Към настоящия момент имаме екипи, които работят на място, както от пожарната, така и от горските служители, и от парка. Също така се използва хеликоптер на Военновъздушните сили, защото част от терена е непристъпен и не може да се работи на ръка, така че да може да го ограничим максимално в рамките на тези часове, когато имаме високи температури и силен вятър, които са критични за нас, допълни директорът на ГД „Пожарна безопасност и защита на населението“ .

