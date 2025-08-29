Геометрични фигури откриха археолози при Хераклея Синтика (Видео)

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Геометрични фигури откриха археолозите в Хераклея Синтика. Това съобщиха те в социалните мрежи.

Откритието е направено при разчистването на подовото ниво в сградата с мозайката, която проучва екипът на проф. д-р Людмил Вагалински (НАИМ-БАН) на форума на Хераклея Синтика. Над мраморния цокъл по стените е имало цветна мазилка - парчета от нея са нападали по мозайката.

Археолозите показаха завършека на сложния процес по опаковането и пренасянето на един изключително важен за историята надпис, разчетен и публикуван при откриването му от гл. ас. д-р Николай Шаранков (СУ Св. Кл. Охридски).

Надписът е в чест на един от най-успешните пълководци и администратори в историята на Римската империя - Децим Теренций Генциан.