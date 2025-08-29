Адвокатите на Благомир Коцев поискаха да бъде освободен от ареста

Адвокатите на кмета на Варна Благомир Коцев са подали искане за промяна на мярката му за неотклонение. Той се намира в ареста вече почти два месеца по обвинение за участие в „организирана престъпна група", свързана с подкупи.

Искането е внесено в прокуратурата, която трябва да го изпрати в съда, а съдът от своя страна да насрочи заседание за разглеждането му, пише "Булевард България".

В официално съобщение, публикувано във фейсбук профила на Коцев, се казва:

„Слагаме начало на края на политически мотивираното задържане на Благо! След 10 месеца разследване и липса на реални аргументи за оставането му зад решетките, защитата днес внесе искане за промяна на мярката. Оттук нататък всичко зависи от прокуратурата."

Прокуратурата разполага със срок от 3 до 14 дни, за да препрати документа до съда.

По закон по време на разследване на престъпление обвиняемият може да бъде задържан в ареста за срок до два месеца, ако престъплението, в което е обвинен, предвижда наказание под 5 г. затвор при доказана вина. Обвинените в по-тежки престъпления могат да бъдат задържани за не повече от 8 месеца, ако в този период прокуратурата не е внесла обвинителен акт в съда. Ако сроковете изтекат преди съдебната фаза на дело, арестуваните трябва да бъдат освободени незабавно.

Докато се чака действие от държавното обвинение, Варна се стяга за нов протест в подкрепа на Коцев. Той е насрочен за 2 септември пред сградата на общината.

"Свобода за Варна! Свобода за Благо, Ники и Данчо!" е надсловът на поредната демонстрация. Ники и Данчо са общинските съветници от ПП Николай Стефанов и Йордан Кателиев, които също бяха задържани и са обвиняеми по делото срещу Коцев.