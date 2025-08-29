ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Кола блъсна 4-годишно дете в Бургас

Адвокатите на Благомир Коцев поискаха да бъде освободен от ареста

Кметът на Варна Благомир Коцев

Адвокатите на кмета на Варна Благомир Коцев са подали искане за промяна на мярката му за неотклонение. Той се намира в ареста вече почти два месеца по обвинение за участие в „организирана престъпна група", свързана с подкупи.

Искането е внесено в прокуратурата, която трябва да го изпрати в съда, а съдът от своя страна да насрочи заседание за разглеждането му, пише "Булевард България".

В официално съобщение, публикувано във фейсбук профила на Коцев, се казва:
„Слагаме начало на края на политически мотивираното задържане на Благо! След 10 месеца разследване и липса на реални аргументи за оставането му зад решетките, защитата днес внесе искане за промяна на мярката. Оттук нататък всичко зависи от прокуратурата."

Прокуратурата разполага със срок от 3 до 14 дни, за да препрати документа до съда.

По закон по време на разследване на престъпление обвиняемият може да бъде задържан в ареста за срок до два месеца, ако престъплението, в което е обвинен, предвижда наказание под 5 г. затвор при доказана вина. Обвинените в по-тежки престъпления могат да бъдат задържани за не повече от 8 месеца, ако в този период прокуратурата не е внесла обвинителен акт в съда. Ако сроковете изтекат преди съдебната фаза на дело, арестуваните трябва да бъдат освободени незабавно.

Докато се чака действие от държавното обвинение, Варна се стяга за нов протест в подкрепа на Коцев. Той е насрочен за 2 септември пред сградата на общината.

"Свобода за Варна! Свобода за Благо, Ники и Данчо!" е надсловът на поредната демонстрация. Ники и Данчо са общинските съветници от ПП Николай Стефанов и Йордан Кателиев, които също бяха задържани и са обвиняеми по делото срещу Коцев.

