Нова схема, уж с ъпдейт на “Револют” – поне 1 измамен на седмица

Мнимото обновяване дава достъп до акаунта ви в приложението на мошеници

“Обясняваха ми, че разбират колко са важни парите за мен и семейството ми, че и те имат деца. Звучеше човешко, а си беше чиста измама.” Така започва разказът на мъж, който изгаря със 17 хил. лева заради мнимо съобщение от “Револют”.

Историята тръгва от стандартно на вид съобщение - по имейл или уотсап с покана да се натисне “тук за новата версия”. Иконката изглежда като истинската и след натискането се праща в магазина за приложения. Там измаменият мъж направил ъпдейта. Веднага след това пробвал да влезе в акуанта си в системата за разплащане без такса “Револют”, но системата изписала, че няма достъп.

В действителност се оказва, че е

дал на мошениците достъп, а те блокирали

Затова човекът се обадил по уотсап, откъдето било изпратено съобщението за новата версия на приложението. Номерът бил пакистански. Отсреща се представили за служители на “Револют”, говорили на английски и го успокоили, че се прави проверка на сигурността на данните.

Включил се е и мениджър, за да звучи още по-официално

В хода на разговора обаче започнали да искат информация за сметката и картата от друга банка, която била свързана с “Револют”. Но вместо да получи съобщение, че достъпът до акаунта е възстановен, се оказал измамен с немалка сума.

При друг случай, за който “24 часа” научи, мъж бил предупреден от свои познати за набиращата популярност измама минути преди да стане поредната жертва. Той не потвърдил искането за плащане, дошло от мнимия служител на “Револют”, който настойчиво обяснявал по телефона, че трябва потвърждение. И настоявал, че не става въпрос за плащане, а само за допълнително потвърждение с цел по-голяма сигурност.

“Казах им – виждам ясно, че това се иска за плащане на определена сума, но те твърдяха, че е проверка на

самоличността”, обяснява мъжът. Измамниците дълго го притискали да одобри превод от 1500 саудитски риала, което се равнява на близо 1200 лева. Междувременно настоявали да праща скрийншоти каква е изписано при опита да влезе в акуанта си в “Револют”, карали го да отваря и затваря приложението, а когато се усъмнил, включили заплахите, че може да изгуби всичките си пари. Дори му изпратили съобщения, че ще блокират и достъпа до мобилното му банкиране. В този момент негова близка го предупредила, че това е измама, и мъжът блокирал банковите си карти.

Междувременно от истинския “Револют” изпратили съобщение, че са засекли нетипична активност, и спрели превод към UrPay. След сигнал до съпорта на финтех компанията достъпът на мъжа до акаунта му бил възстановен, а всякакви съмнителни транзакции били блокирани. Мъжът дори получил отчет откъде е било влизано в профила му и какво е блокирано. Потвърдил, че той е титулярят на акаунта и че плащанията трябва да останат блокирани.

Телефонът му през това време прегрял от обаждания -

първо от същите пакистански номера, после от словенски, румънски и гръцки

Цялата схема – натиск, страх и уж загриженост. Той обаче не се поддал.

От дирекция “Киберпрестъпност” в ГДБОП отчитат по една такава измама седмично. Сумите варират - от рекордните засега 17 хил. лв. през 11 хил., 7 хил. лв. и дори 300 лв.

“Теглят цялата наличност в “Револют”, обяснява старши комисар Владимир Димитров - директор на дирекцията. И добавя, че понякога измамниците мотивирали нуждата от ъпдейт на приложението с преминаването на България към еврото.

Димитров апелира хората да проверяват всичко на легитимни сайтове. Призив информация за превалутирането и други данни за новата валута да се черпят само от официални източници отправи в петък и вътрешният министър Даниел Митов.