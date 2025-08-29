Киселова за вота на недоверие: Нека да видим първо какви са мотивите (Обновена)

Нека да видим първо какви са мотивите и какво е основанието. Това заяви председателят на парламента Наталия Киселова във връзка с намерението от представителите на опозицията за внасяне на вот на недоверие срещу кабинета в началото на новия политически сезон.

„След това да видим как ще бъдат проведени дебатите, защото има няколко аспекта. От една страна, предстои приемане на бюджет, който ще бъда първият в евро и за това една част от опозицията ще опита да се противопостави. Друга част от опозицията, тъй като има желание да се отдели, търси други теми", каза Киселова, цитирана от БТА.

На въпрос дали „вижда в Мария Филипова като потенциален конкурент за поста" на служебен премиер, ако тя бъде избрана за заместник-омбудсман, Киселова отговори: „Предстоят ли предсрочни избори, защото аз не съм уведомена".

По повод предстоящия нов политически сезон и новата парламентарна сесия Киселова каза: „Ако погледнем формално, тъй като заседанието е първа сряда от месеца, всяка парламентарна група има право да направи предложения за включване на точка в дневния ред. В петък има блиц контрол, така че първата седмица ще бъде с възможност за всяка парламентарна група да включи нещо в дневния ред или да повдигне въпрос. Следващите дни, след началото, има няколко готови предложения за избор на членове на Комисията за противодействие на корупцията и заместник-омбудсман. Освен това има и законопроекти, за които текат сроковете за второ гласуване. Има вето, по което ще има и обсъждане, така че - текущите неща".

Попитана за коментар относно указа на президента Румен Радев за назначаването на Мирослав Рашков за главен секретар на МВР, председателят на парламента каза: „В последните няколко години голяма част от органите бяха с изтекли мандати или непопълнени длъжности. През изминалите месеци голяма част от органите с изтекли мандати бяха обновени. Длъжността на главен секретар на МВР повече от година стои незаета, така че това е част от нормализирането на функционирането на държавата".

Председателят на парламента Наталия Киселова коментира темите в Созопол, където е на откриването на 41-вите празници на изкуствата „Аполония". Киселова отбеляза, че „Аполония" е част от националния културен календар на страната ни повече от 40 години.