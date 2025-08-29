Камери заснеха младеж да убива зверски малко коте в Севлиево

Млад мъж от Севлиево уби котка, като я хвърли в земята.
Сигналът за зверството е подаден от собствениците на котето. Убийството е заснето и публикувано в социалните мрежи.
Стопаните на животинката са подали сигнали до полиция и прокуратура, но все още не е ясна самоличността на извършителя. Инцидентът е от 25 август.
По информация на БНТ младежът днес е разпитан.
На ужасяващи кадри се вижда как момче минава по улица в Севлиево, взема малко коте от ограда и го удря с всичка сила в земята. Животното дълго агонизира - агония е да се гледа, затова не публикуваме клипа.
Във фейсбук коментират случилото се със силни думи и искат тежко наказание за младежа. Твърдят, че са го разпознали и масово публикуват името, не липсват и злостни коментари за етноса му.