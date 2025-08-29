ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Соня Йончева просълзи себе си и публиката с „Моя с...

Времето София 19° / 19°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/21197541 www.24chasa.bg

Авария в завода за дървесни плоскости в Търново стресна града

Дима Максимова

[email protected]

2764
Дим и зарево от пожар се виждат над "Кроношпан" в Търново Снимка: Фейсбук/ Искра Стефанова

Авария в три изпарителни циклона на площадката на предприятието „Кроношпан" стресна Велико Търново тази вечер. Гърмежи от предприятието за дървесни плоскости в промишлената зона са чути в кварталите  "Бузлуджа", "Триъгълника" и "Зона Б", където се усетила силна миризма на изгоряло, а терасите са засипани със сажди, коментират потребители във фейсбук.  Няма възникнал пожар – пожароизвестителните автоматични системи и съоръжения са сработили и ситуацията е овладявана, съобщиха от общината.

Към мястото незабавно са изпратени екипи на Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението".

На място също са заместник-кметът на Велико Търново проф. Георги Камарашев и главният инженер на Общината Динко Кечев. Няма изтичане на замърсители, нито опасност от последващи пожари, уверяват от местната управа.

Дим и зарево от пожар се виждат над "Кроношпан" в Търново Снимка: Фейсбук/ Искра Стефанова

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Регионални

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Завещание на седмицата: AI терапевти насърчават смърт - светът е извън контрол