Авария в завода за дървесни плоскости в Търново стресна града

Авария в три изпарителни циклона на площадката на предприятието „Кроношпан" стресна Велико Търново тази вечер. Гърмежи от предприятието за дървесни плоскости в промишлената зона са чути в кварталите "Бузлуджа", "Триъгълника" и "Зона Б", където се усетила силна миризма на изгоряло, а терасите са засипани със сажди, коментират потребители във фейсбук. Няма възникнал пожар – пожароизвестителните автоматични системи и съоръжения са сработили и ситуацията е овладявана, съобщиха от общината.

Към мястото незабавно са изпратени екипи на Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението".

На място също са заместник-кметът на Велико Търново проф. Георги Камарашев и главният инженер на Общината Динко Кечев. Няма изтичане на замърсители, нито опасност от последващи пожари, уверяват от местната управа.