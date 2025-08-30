ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Пожар изпепели над 100 животни във ферма край Ляск...

Радев отива в Шумен за откриването на европейска олимпиада по информатика

Президентът Румен Радев

В нея ще участват 100 младежи от 24 държави

Президентът Румен Радев отива в Шумен, за да бъде на откриването на Европейската младежка олимпиада по информатика, съобщиха от прессекретариата на държавния глава. Церемонията ще се състои в зала „Арена Шумен".

В тазгодишното издание на Европейската младежка олимпиада по информатика, която ще продължи до 4 септември, ще се участват близо 100 младежи на възраст до 15,5 години от 24 държави – Азербайджан, Армения, Босна и Херцеговина, България, Хърватия, Кипър, Естония, Франция, Грузия, Гърция, Унгария, Исландия, Казахстан, Киргизстан, Литва, Молдова, Република Северна Македония, Полша, Румъния, Сърбия, Украйна, Великобритания, Турция и Саудитска Арабия.

Европейската младежка олимпиада по информатика e третата научна олимпиада, която България инициира. Подробна информация за събитието има тук.

По-късно през деня президентът ще посети традиционен национален събор, посветен на българското фолклорно наследство, в Етнографския комплекс в село Побит камък, област Разград.

Президентът Румен Радев

