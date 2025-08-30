ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Повдигнаха пето обвинение на Никола Николов-Паскал

Никола Николов-Паскал СНИМКА: Юлиян Савчев

Очаква се прокуратурата да поиска постоянен арест за Никола Николов-Паскал, който беше екстрадиран у нас от Сърбия в сряда. По информация на БНТ на Николов са повдигнати общо пет обвинения.

Освен за участие в организирана престъпна група, както и за контрабандата на три тира цигари, Паскал има и обвинение за държане на акцизна стока.

Той е сочен за контрабандист номер едно у нас.

Николов е дал кратки обяснения пред разследващите и е представил голямо количество документи за лечението си в Белград, което по думите му започнало миналото лято. Според адвоката му сам е поискал да бъде екстрадиран у нас.

По делото за участие в организирана престъпна група за контрабанда и пране на пари са обвиняеми и бившата шефка на Агенция "Митници" Петя Банкова, бившия главен секретар на МВР Живко Коцев и баща и син Марин и Стефан Димитрови, сочени за приближени на Паскал.

На 28 август Паскал беше разпитван 3 часа в Комисията за противодействие на корупцията (КПК). След разпита Николов отказа коментар пред медиите.

Паскал е обвиняем заедно с бившия главен секретар на МВР Живко Коцев и бившия директор на агенция „Митници" Петя Банкова.

Сърбия го екстрадира на 27 август повече от година, след като е издадена европейска заповед за ареста му и 11 месеца след задържането му там.

На 64-годишният Паскал никога преди не му е повдигано обвинение. Не е и осъждан. Затова и името му не е познато. През последните години обаче се свързва с контрабанда на цигари за милиони.

