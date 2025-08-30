ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Чудо - домът уж все по-скъп, а все по-достъпен (Гр...

Времето София 21° / 17°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/21197793 www.24chasa.bg

Пожар изпепели над 100 животни във ферма край Лясковец, пострадал е и работник

2164
Пожар Снимка: Pixabay

Един човек е пострадал, изгорели са десетки крави при пожар тази нощ край Лясковец. Гасенето на огъня продължава, съобщи БНР.

6 противопожарни екипа от Горна Оряховица и Велико Търново гасиха тази нощ пожара, който пламна в кравеферма в местността Гладнира край Лясковец. Огънят е локализиран, продължава гасенето на активните огнища. Пострадал е гледачът на кравите, изгорели са много животни, съобщи  Станко Лазов от областната противопожарна служба:

"Той е приет в Спешна помощ, от там е транспортиран в клиниката по изгаряния в Русе. По първоначална информация са изгорели над 100 животни, едър рогат добитък. Тепърва ще се изясняват след огледа, който ще се направи".

Тепърва ще се установява причината за пожара.

Пожар Снимка: Pixabay

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Животът

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Завещание на седмицата: AI терапевти насърчават смърт - светът е извън контрол