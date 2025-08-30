Три лъча походи и с възстановка на боевете отбелязват 168 години от Шипченската епопея

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Пред Паметника на свободата ще бъде представена и изложба, посветена на историята на българския химн

Официална церемония по повод отбелязването на 148-ата годишнина от Шипченската епопея ще се състои в подножието на Паметника на свободата на връх Шипка, съобщиха организаторите от областната администрация в Габрово.

Денят по традиция започва с походи от три лъча към историческия връх. След официалната церемония ще бъдат поднесени цветя и венци, после се очаква да започне театралното възстановяване на бойните действия от патриотични дружества. Пред Паметника на свободата ще бъде представена и изложба, посветена на историята на българския химн, създадена от екипа на Националния парк музей "Шипка - Бузлуджа".

Областна администрация – Габрово организира транспорт за желаещите да посетят събитията, а във връзка с честванията се въвежда промяна в движението през прохода Шипка.

Програмата за Националното честване започна преди дни с аудио-визуално представление „Незабравимите".

В интервю за БТА областният управител на Габрово Мария Башева-Венкова посочи, че целта на институцията и екипа организатори е да създаде цялостно историческо преживяване.

Националното честване на Шипченската епопея се провежда под патронажа на президента на Република България и се организира от Областна администрация - Габрово със съдействието на Национален парк музей „Шипка-Бузлуджа", Община Габрово, Ротари клуб - Габрово, Регионален исторически музей - Габрово, Регионална библиотека „Априлов-Палаузов" - Габрово, Художествена галерия „Христо Цокев", Държавен архив - Габрово.