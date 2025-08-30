ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Съдът решава мярката на общинския служител след боя в центъра на София (Видео)

Мъже се сбиха в центъра на София заради поставена скоба

Софийският районен съд ще решава дали да остави в ареста 39-годишния служител на Центъра за градска мобилност, който нападна двама души в центъра на София, докато се опитват да свалят поставена на автомобила им скоба.

Инцидентът стана на 27 август в района на кръстовището на бул. "Дондуков" и ул. "Дунав". За случая стана ясно от разпространен в социалните мрежи видеоклип.

Според прокуратурата мъжът е нанесъл удари с глава и ръце, като е използвал и ПОС терминал, който държал в ръката си.

Повдигнато му е обвинение за нанасяне на телесни повреди при изпълнение на служебни задължения върху повече от едно лице. Задържан е за 72 часа, съобщава БНТ.

