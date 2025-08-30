Шефът на борсата в Първенец: Моментна липса вдигна цените на краставиците с 22%

Повечето сезонни зеленчуци държат цени като от миналата година, при някои плодове има скок с 20-30 на сто, обясни Илия Гатев

Поскъпването на краставиците с 22%, отчетено от държавата в последната седмица, се дължи на моментно състояние на пазара. Това обясни изпълнителният директор на борсата за плодове и зеленчуци в Първенец Илия Гатев, предаде Нова.

"Защото в момента просто няма достатъчно продукция. През летните месеци имаше много краставици и те поддържаха сравнително по-ниски цени. Но точно в този момент, последната седмица, цената се е вдигнала поради липса на продукция", каза той. На борсата има както българки, така и вносни краставици, основно от Гърция и Турция. По думите на директора в момента има достатъчно родни домати и краставици и те регулират цените.

"Повечето сезонни плодове и зеленчуци държат цени почти като миналата година някои изключения. Има повишение при тиквичките, лимоните са се вдигнали с около 2 лв. на килограм в сравнение с миналата година. Това е заради лошите климатични условия в съседните държави, както и при нас. Прасковите и кайсиите и сливите също са на по-високи цени", каза Илия Гатев. Той обясни, че прасковите, които се продават в момента, вървят около 5 лв. за килограм, но не са с добро качество.

Останалите плодове и зеленчуци държали цени почти като тези от миналата година. "Патладжанът е на 1 лв., в момента излизат доматите консерва, те също са на 1 лв като м.г. Пиперът поевтиня в сравнение с цените от преди седмица-две с около 20-30 ст. на килограм, в момента се търгува от 1,70 до 2 лв. зеленият и 2,20 червеният", разясни Гатев. Той беше категоричен, че при сезонните зеленчуци почти няма промяна, а от плодовете някои са по-скъпи с около 20-30% спрямо миналата година. Такъв е случаят на гроздето.

Високите температури също давали отражение върху цените на стоките. "Всичко зависи от това как самите производители се борят с тези фактори - къде има поливане, къде няма. Не може да се правят за момента генерални изводи с изключение на тези овощни култури, които замръзнаха през пролетта", каза шефът на борсата в Първенец.