Щетите от IT-престъпления в Русия за седем месеца са достигнали 119,6 млрд. рубли

Щетите от престъпления, при които се използват информационни технологии, в Русия за седем месеца на текущата година са се увеличили с 16% - от 100,5 млрд. рубли до 119,6 млрд. рубли, съобщиха на ТАСС в пресцентъра на Министерство на вътрешните работи, цитирани от БТА.

"Актуален остава проблемът с нарастването на материалните щети, причинени от противоправни действия, извършени с използване на информационни и телекомуникационни технологии, които са се увеличили с 16% - от 100,5 млрд. до 119,6 млрд. рубли", заявиха в пресцентъра.

От руското МВР допълнили, че общо през януари-юли 2025 г. са регистрирани 424,9 хил. престъпления, извършени с използване на информационно-телекомуникационни технологии или в сферата на компютърната информация. Това е с 2,3% по-малко, отколкото за същия период на миналата година. В общия брой регистрирани престъпления техният дял се е увеличил от 38,9% през януари-юли 2024 г. до 39,2%. Практически всички такива престъпления (98,2%) се разкриват от органите на вътрешните работи.