Столичният инспекторат изчисти незаконно сметище в центъра на София

1532
Почистеното сметище Снимка: Столична община

Столичният инспекторат и район „Възраждане" проведоха съвместна акция по разчистване на опасно и растящо нерегламентирано сметище на ул. „Добруджански край" - в близост до Руски паметник. Това съобщиха от Столична община.

Освен незаконно депо за всякакви отпадъци, мястото е било превърнато в във временно обиталище на хора със скитнически начин на живот и е представлявало риск за здравето на хората в района. Обитателите са напуснали напълно доброволно след началото на акцията по разчистване.

След получени сигнали от граждани, Столичният инспекторат и район „Възраждане" реагират незабавно. От мястото са извозени общо 13 тона отпадъци, включително едрогабаритни и строителни отпадъци, както и счупен контейнер за битови отпадъци, своеволно и нерегламентирано преместен от друго място. Извършено е и обстойно кастрене на обраслата около мястото растителност.

Почистването на обекта е част от последователните усилия на Столичния инспекторат за въвеждане на ред и чистота в града, след реформата, стартирана от администрацията на кмета Васил Терзиев. През първата половина на 2025 г. Столичен инспекторат отчете:

● 48% ръст на извършените проверки спрямо същия период на 2024 г., достигайки 28 958 броя.

● Рекордно увеличение на съставените актове за административни нарушения (АУАН), които са почти двойно повече – 5948 броя за първите шест месеца на 2025 г. срещу 3100 броя за същия период на 2024 г.

● По над 17 000 сигнала от граждани и организации

  • Инспекторатът е предприел действия през първото полугодие на 2025 г.

Почистеното сметище Снимка: Столична община
Почистеното сметище Снимка: Столична община
Почистеното сметище Снимка: Столична община
Почистеното сметище Снимка: Столична община
Почистеното сметище Снимка: Столична община
Почистеното сметище Снимка: Столична община
Почистеното сметище Снимка: Столична община
Почистеното сметище Снимка: Столична община
Почистеното сметище Снимка: Столична община
Почистеното сметище Снимка: Столична община
Почистеното сметище Снимка: Столична община
Почистеното сметище Снимка: Столична община

